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«Бавария» перехватила защитника «Наполи» у «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 00:28

Защитник «Наполи» Мин-Джэ Ким перейдёт в «Баварию».

Мюнхенский клуб уже согласовал условия контракта с футболистом. Переговоры продвигаются очень быстро.

Напомним, что ранее основным претендентом на трансфер Кима был «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:01
Теперь и у Баварии будет кореец !
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:01
Не доработали скауты МЮ... получат нагоняй
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:31, ред.
Прогресс корейца просто впечатляет, еще пару сезонов назад он играл в Китае, а сейчас за его трансфер бьются гранды европейского футбола!
Бавария конечно же отличный вариант, тут больше шансов завоевать трофеи, да и участие в ЛЧ гарантированно! Только интересно как Тухель будет использовать корейца, а точнее вместо кого? Де Лихт вроде хорошо справляется, Упамекано тоже....хотя француз более косячный, помню как распластался перед Холландом в ЛЧ...
lotsman
lotsman
сегодня в 07:12
Переговоры продвигались очень быстро, М.Ю. не успел сообразить, что происходит, а Ким уже в Баварии.))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:58
Детский игрок действительно нужен, то стоило действовать по решительнее...
протон
протон
сегодня в 01:28
Это значит Люка точно уходит, ну что ж посмотрим, за Наполи играл отлично, но Бавария все же другой уровень ожиданий особенно в ЛЧ
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