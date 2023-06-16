«Бавария» перехватила защитника «Наполи» у «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Наполи» Мин-Джэ Ким перейдёт в «Баварию».
Мюнхенский клуб уже согласовал условия контракта с футболистом. Переговоры продвигаются очень быстро.
Напомним, что ранее основным претендентом на трансфер Кима был «Манчестер Юнайтед».
Защитник «Наполи» Мин-Джэ Ким перейдёт в «Баварию».
Мюнхенский клуб уже согласовал условия контракта с футболистом. Переговоры продвигаются очень быстро.
Напомним, что ранее основным претендентом на трансфер Кима был «Манчестер Юнайтед».
Бавария конечно же отличный вариант, тут больше шансов завоевать трофеи, да и участие в ЛЧ гарантированно! Только интересно как Тухель будет использовать корейца, а точнее вместо кого? Де Лихт вроде хорошо справляется, Упамекано тоже....хотя француз более косячный, помню как распластался перед Холландом в ЛЧ...
Бавария конечно же отличный вариант, тут больше шансов завоевать трофеи, да и участие в ЛЧ гарантированно! Только интересно как Тухель будет использовать корейца, а точнее вместо кого? Де Лихт вроде хорошо справляется, Упамекано тоже....хотя француз более косячный, помню как распластался перед Холландом в ЛЧ...