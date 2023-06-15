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«Челси» начал согласовывать личный контракт с полузащитником «Брайтона»

вчера, 20:43

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо может перейти в «Челси».

По данным источника, «синие» начали согласовывать условия личного контракта с эквадорским футболистом.

Также «Челси» продолжает переговоры с «Брайтоном» относительно трансфера игрока.

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Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:07
Отдали бы обратно бесполезного Кукурелью с доплатой за Кайседо…

Райс видимо снова в пролёте и устал ждать годами, сколько в открытую просился домой в Челси, но клуб так и не предпринял попыток вернуть его ранее, покупая других, и вот летнее ТО, и снова мимо, Почеттино больше нужен эквадорец, который по дешевле и моложе. Плюс Андрэй Сантос получит наконец таки разрешение выступать в АПЛ, очень жду его, не по годам зрелый.

Райсу в любом случае удачи, скорее всего продолжит карьеру в Арсенале, если по итогу согласятся заплатить Вест Хэму 100 млн.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:04
Челси сейчас очень непонятный клуб. В плане игровых задач...
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