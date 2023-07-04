Вместо «Ливерпуля» — Саудовская Аравия. На легенду «красных» нет спроса после работы в «Астон Вилле»

1688497672

вчера, 22:07

Пришлось пойти на эксперимент.

Клубы из Саудовской Аравии этим летом переманивают из Европы не только игроков, но и тренеров – «Аль-Иттифак» объявил о назначении Стивена Джеррарда на пост главного тренера.

Наследник Клоппа не дошел до «Ливерпуля»

Еще когда Джеррард делал первые шаги в тренерской карьере, говорилось о том, что в дальнейшем именно он перехватит эстафетную палочку у Юргена Клоппа. Это была бы красивая история: легенда «мерсисайдцев», набравшаяся опыта и закалившаяся в других клубах, сменяет немецкого менеджера, который принес команде первое чемпионство за 30 лет и привел «красных» к победе в Лиге чемпионов. Этот сюжет достоин великого клуба.

И первые шаги Джеррард уже сделал. После года в качестве тренера команды «Ливерпуля» до 19 лет он вышел на уровень взрослых команд и сходу возглавил шотландский «Рейнджерс». Команда отлично подходила для стартового периода карьеры – уровень сопротивления в чемпионате Шотландии не такой высокий, как в Английской Премьер-лиге. В то же время «светло-синие» — топ-клуб, который борется за чемпионство и участвует в еврокубковых баталиях. По сути, Стивен работал в условиях, приближенных к тем, что у него были бы в «Ливерпуле» — но без такого напряжения и с менее плотным календарем.

И специалист задал определенную планку – в первом же сезоне во главе «Рейнджерс» он завоевал серебряные медали, затем второе серебро, а после этого наконец отобрал чемпионский титул у «Селтика». В шотландском коллективе доказывать было уже нечего – поэтому Джеррард отправился в «Астон Виллу».

«Львы» к тому моменту закрепились в Премьер-лиге, но чемпионат-21/22 начали слабо – и балансировали на грани зоны вылета. После прихода Джеррарда «Вилла» набрала уверенный ход и вернулась в десятку. Уже на финальном отрезке коллектив сдал и финишировал на 14-й строчке, но с набирающимся опыта менеджером это было простительно.

К сожалению для Стивена, дать команде большее он оказался не готов – хотя резервы у «львов» были. После прихода на пост главного тренера Унаи Эмери «Вилла» поднялась с 13-го места в АПЛ на 7-е и квалифицировалась в еврокубки. А Джеррард просидел без работы до лета.

Слишком ранняя пенсия

К серьезным тренерским испытаниям экс-наставник «Рейнджерс» оказался не готов, в его работе в «Астон Вилле» было слишком много «но». Смог придать импульс Фелиппе Коутиньо – но эффект испарился уже следующем сезоне. Помог «львам» избежать борьбы за выживание – но, во-первых, не привил коллективу стабильность, а во-вторых, не смог развить прогресс и ворваться в десятку. Получил неплохой состав – но не смог реализовать его потенциал.

При этом у молодого менеджера было пространство для развития – но он выбрал чемпионат Саудовской Аравии. Сейчас у первенства меняется имидж. Команды начали бороться за топ-игроков, вслед за Роналду переманили Нголо Канте, Карима Бензема, Эдуара Менди, боролись за Неймара, Месси, Модрича и многих других качественных исполнителей. В перспективе такие действия могут вынести СА на новый уровень – лига станет более привлекательной, сильных игроков будет больше. Но все это – вопрос времени. Сейчас такой проект – в зачатке. Джеррард не получит необходимого для развития уровня сопротивления и подбора футболистов – «Аль-Иттифак» не идет в первом эшелоне аравийских клубов.

Другой вопрос – а были ли у Стивена вообще другие варианты? Наставник не успел сформировать свой тренерский стиль, не прошел проверку английским середняком – если бы Джеррард смог вывести «Виллу» на новый уровень, тогда у него появился бы более привлекательный для клубов имидж. После неудачной попытки со «львами» другого привлекательного предложения, вероятно, и не поступило – и ради практики специалист решил пойти на рискованный шаг.

В СА заглядывали топ-тренеры

К слову, Джеррард – не первый, кто решил сделать перевал в Саудовской Аравии, пока нет интересных предложений. Наиболее близкий для РПЛ пример – Руй Витория. Португальский менеджер в родном чемпионате вышел из тренерского штаба «Бенфики» — и на пути обратно прошел «Фатиму», «Пасуш де Феррейру», «Виторию» — с последними Руй уже добился победы в Кубке Португалии, после чего вернулся в «Бенфику» и дважды становился чемпионом, еще раз выиграл национальный Кубок, дважды – Суперкубок.

Перед тем, как возглавить «Спартак» и в последствии – сборную Египта, Витория на протяжении сезона тренировал «Аль-Наср».

Более свежий пример – Руди Гарсия, который после того же «Аль-Насра» пришел в «Наполи». Француз успел стать чемпионом Лиги 1 и обладателем Кубка Франции с «Лиллем», затем выходил в финал ЛЕ -17/18 в «Марселем» — и с каждой из своих команд он регулярно отбирался в еврокубки, а с «Ромой» вдобавок трижды подряд финишировал в топ-3. В последние годы Руди стагнировал – во многом потому, что при нем «Марсель» и «Лион» не поднимались выше 4-й строчки, на специалиста пропал спрос. Отсюда и работа в «Аль-Насре».

Сейчас в Саудовской Аравии тоже есть достаточно сильные специалисты. После очередного похода в «Бенфику» на Ближний Восток отправился Жорже Жезуш (вновь возглавил «Аль-Хиляль»), также пришел Нуну Эшпириту Санту – он выстроил эффективную систему в «Вулверхэмптоне», а после расставания подписал контракт с «Аль-Иттихадом».

Остается надеяться, что для Джеррарда эта станция не окажется конечной – может, он все-таки сможет дойти до «Ливерпуля».