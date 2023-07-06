Канчельскис подтвердил переговоры с «Тоболом»

Российский тренер высказался о переговорах с казахстанским «Тоболом».

Ранее появилась информация, что экс-игрок «Манчестер Юнайтед» станет директором клуба.

Сейчас я веду переговоры с несколькими клубами. В том числе и с «Тоболом». Придёт время, и всё узнаете. Торопиться не надо. Какую должность рассматриваю в «Тоболе»? Хочу поиграть правым полузащитником. Вот и веду с ними переговоры.