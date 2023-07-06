Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментКазахстан. Премьер-лига 2023

Канчельскис подтвердил переговоры с «Тоболом»

вчера, 22:50

Российский тренер Андрей Канчельскис высказался о переговорах с казахстанским «Тоболом».

Ранее появилась информация, что экс-игрок «Манчестер Юнайтед» станет директором клуба.

Сейчас я веду переговоры с несколькими клубами. В том числе и с «Тоболом». Придёт время, и всё узнаете. Торопиться не надо. Какую должность рассматриваю в «Тоболе»? Хочу поиграть правым полузащитником. Вот и веду с ними переговоры.

Последним клубом 54-летнего специалиста был «Навбахор» из Узбекистана, который он покинул в октябре 2020 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Спартак» назначил нового исполнительного директора. Он работал в хоккее
Сегодня, 09:30 Фото
ОфициальноГазизов стал генеральным директором махачкалинского «Динамо»
05 июля
В «Спартаке» рассматривают возвращение должности исполнительного директора
05 июля
СлухиНовый исполнительный директор «Спартака» начнёт работу в августе
05 июля
Газизов ответил на вопрос о своём будущем
02 июля
Начало нового порядка в «Челси». Почеттино взялся за дело
02 июляСергей Иванов в блоге Тренерская доляКомментарии5
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:19
Тобол неплохая команда,можно и поработать.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:17
Андрюха если его послушать - прямо нарасхват.
drug01
drug01
вчера в 23:37
Пора проявить себя на тренерской работе, удачи!
d6xxpdqc2r7a
d6xxpdqc2r7a
вчера в 23:13
Какой тренер, такие команды и возглавляет
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 