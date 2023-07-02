Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментРоссия. Первая лига 2022/2023

Газизов ответил на вопрос о своём будущем

Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:45
Лису в курятник ...
быть беде
протон
протон
сегодня в 10:09
Жаль махачкалинцев. Кое как поднимались.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:19
Алитет уходит в горы...Это промежуточный пункт.Конечный-ЗИНДАН.
Futurista
Futurista ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 08:32
Вторник...утро...Махачкала...

Doping87
Doping87
сегодня в 07:02
Крайне неприятный человек.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:32
Нашел себе доходное место. Видать хорошие условия предложили.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:13
"Когда я официально начну пилить в махачкалинском "Динамо"?" - думаю, во вторник вы все узнаете.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 