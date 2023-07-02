Газизов ответил на вопрос о своём будущем

Экс-генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о своём будущем.
Когда я официально займу должность в махачкалинском «Динамо»? Думаю, во вторник вы все узнаете.
По итогам прошлого сезона Первой лиги «Динамо» заняло 8-е место.
Экс-генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о своём будущем.
Когда я официально займу должность в махачкалинском «Динамо»? Думаю, во вторник вы все узнаете.
По итогам прошлого сезона Первой лиги «Динамо» заняло 8-е место.
быть беде
быть беде
https://youtu.be/b70lLyo0akA