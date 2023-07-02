Начало нового порядка в «Челси». Почеттино взялся за дело

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сегодня, 00:30

С 1 июля начал действовать контракт аргентинца с лондонцами.

Итак, «Челси» вступает в сезон-2023/24. Это вступление заключается даже не в старте чемпионата и не в начале предсезонных матчей. Новый старт – это появление в клубе нового главного тренера, которым стал Маурисио Почеттино. «Челси» сейчас изо всех сил нужно стабилизировать обстановку в команде. И клуб запустил процесс перезагрузки после провального сезона-2022/23.

Вовсю идет процесс сокращения раздутого числа футболистов, ведутся попытки вписаться в финансовый фэйр-плей. Все это означает, что состав «Челси» на первый матч нового сезона в АПЛ будет существенно отличаться от состава на последнюю игру минувшего сезона. Уже случились большие трансферные перестановки, пока в основном связанные с уходом игроков из лондонского коллектива, что вполне ожидаемо.

Разработка стратегии

«Челси» не может себе позволить повторения хаотичного сезона-2022/23. Финишировав на 12-м месте, «синие» зафиксировали свой самый низкий результат в Премьер-Лиге с сезона-1993/94, когда попали на 14-ю строчку. За прошлый сезон они потерпели 16 поражений. Больше было только в том же сезоне почти 30 лет назад. А после вылетов в третьем раунде обоих внутренних кубков «Челси» покинул Лигу чемпионов в четвертьфинале, уступив «Реалу».

«Челси» сменил четырех тренеров. Томаса Тухеля уволили после шести матчей Премьер-Лиги, а заменивший его и дорого обошедшийся клубу Грэм Поттер был отправлен в отставку почти через семь месяцев. Во время переходного периода «синих» тренировали Бруно Сальтор и Фрэнк Лэмпард. В прошлом сезоне ставка была сделана на Поттера, которому прочили большое и долгое будущее на «Стэмфорд Бридж». Но всего 12 побед в 31 матче, отсутствие прогресса в игре и враждебность к нему со стороны болельщиков предопределили судьбу наставника.

Громкое увольнение Поттера – последний поворот в хаотичном правлении Тодда Боэли в «Челси». Турбулентность говорит о том, что клубу не хватает четкого плана развития, четкой стратегии. Еще до отставки Поттера это можно было заметить по ведению трансферной кампании.

Боэли и его партнеры по консорциуму Clearlake потратили около 600 миллионов фунтов стерлингов, чтобы подписать таких игроков как Рахим Стерлинг, Калиду Кулибали, Марк Кукурелья и Уэсли Фофана летом 2022 года. А зимой добавили в команду еще восемь новичков, включая Энцо Фернандеса за рекордные для Британии 107 миллионов фунтов. Многие из подписавших контракты заключили необычно долгосрочные соглашения. Особенность, необходимая для избегания наказания по финансовому фэйр-плей.

В краткосрочной перспективе это обеспечило «синим» талантливую, но огромную и дисфункциональную команду, сильно перегруженную в некоторых областях, но так и не обретшую центрфорварда мирового класса.

Трансферный баланс

Этим летом в «Челси» должно произойти много трансферных перипетий. Первые указывают на то, что некоторые уроки в клубе извлекли. Исход уже начался: Матео Ковачич перешел в «Манчестер Сити», а Кулибали, НГоло Канте и Эдуар Менди отправились в Саудовскую Аравию. Предполагалось, что и Хаким Зиеш, а также ряд других футболистов тоже поедут по этому направлению. В то время как Кай Хаверц перебрался в «Арсенал», а Мэйсон Маунт – в «Манчестер Юнайтед», Рубен Лофтус-Чик – в «Милан». Еще нужно разобраться с будущим нападающих Пьера-Эмерика Обамеянга и Ромелу Лукаку.

Некоторые из переходов вызвали определенное замешательство. Было высказано предположение, что в финансировании «Челси» есть участие фондов из Саудовской Аравии. Но источники в самом клубе это предположение отвергают. Тем не менее поступающие деньги помогают клубу соответствовать всем финансовым правилам, несмотря на огромные траты прошлого сезона.

Однако клубу необходим спортивный прогресс, чтобы не свалиться в финансовую яму по правилам фэйр-плей. В прошлом сезоне большая ставка была сделана на приобретение молодых игроков. Теперь от них можно ждать прогресс. Большего будут требовать от Фернандеса, Фофана, Бенуа Бадьяшиля, Мудрика, Мадуеке, вернулись из аренды Мало Гюсто и Андрей Сантос, которые должны только начать свою карьеру в АПЛ должным образом.

Единственное пока значительное подписание за это лето – Кристофер Нкунку. Игрок сборной Франции должен принести темпа, остроты, дриблинга во всю линию атаки «Челси», хотя нужен бомбардир. Для этого был приобретен 22-летний сенегалец Николас Джексон из «Вильярреала». Хотя все равно есть ощущение, что «синим» необходима уже состоявшаяся звезда в атаке. А пока «Челси» собирает игроков статусом пониже, но вроде бы перспективных. И еще ведет борьбу за Мойсеса Кайседо из «Брайтона».

Ясно лишь то, что состав, с которым Почеттино выйдет против «Ливерпуля» в первом туре АПЛ , будет сильно отличаться от того, с которым «синие» проводили последний матч минувшего сезона против «Ньюкасла». Это будет новый «Челси».

Тренерская доля

Назначение Почеттино – первое заметное тренерское решение, доверенное спортивным директорам Полу Уинстенли и Лоуренсу Стюарту. Они высоко оценили способности аргентинца после долгого отбора, который начался с отставки Поттера.

Покинув пост главного тренера ПСЖ в конце сезона-2021/22, Почеттино терпеливо ждал своего шанса. И его явно привлек проект «Челси», пусть он и связан с большими рисками и неопределенностью. Всегда приятнее находиться в неопределенности, располагая огромными ресурсами.

С бывшим тренером «Тоттенхэма» и «Саутгемптона» был заключен контракт на два года с опцией продления на сезон. Еще один признак того, что «Челси» извлек урок из опыта с Поттером, которому сразу вывалили пятилетний дорогой контракт. У Почеттино первые тренерские трофеи были завоеваны во Франции, но большинство будет ассоциировать его с последней работой в Англии – в «Тоттенхэме», с которым он трижды попадал в первую тройку АПЛ и доходил до финала Лиги чемпионов в 2019 году.

Почеттино обладает тактической гибкостью, но у него будет большое пространство для маневра в «Челси» с учетом раздутого состава лондонцев и их огромных денег. Тут аргентинцу важно сразу определиться с вектором и очистить команду правильным образом, не оставляя мин замедленного действия, которые смогут потом испортить сезон. Известный европейский футбольный эксперт Гильем Балаге сказал:

Чему Почеттино мог научиться в ПСЖ , так это необходимости вернуть себе контроль над ситуацией и интенсивно вовлекаться во все процессы. Он получал удовольствие от работы с футболистами в «шпорах», а в Париже это пропало. Ему важно обладать энергией для привлечения внимания игроков, важно понимать, что они его слушают. Он понимает, что в «Челси» нужно максимально контролировать повестку – этого Почеттино не смог добиться в ПСЖ . И очень важно донести до всех, что это не будет быстрый процесс. Помимо огромных сумм денег всегда требуется и немалое время.

Опасения по поводу доступного времени – самые главные в этой истории. Новое руководство «Челси» пока не проявило себя в качестве терпеливого. Но мы видим, что в ряде других аспектов уроки из первого сумбурного сезона были извлечены. Возможно, урок терпеливости тоже будет усвоен.