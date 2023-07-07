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«Арсенал» — единственный клуб из АПЛ, за который готов играть Мбаппе

вчера, 14:27

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе готов играть только за «Арсенал», если перейдёт в АПЛ.

По данным источника, французу нравится вектор развития клуба под руководством Микеля Артеты. Также Килиану было бы интересно снова сделать «канониров» чемпионами впервые с 2004 года.

Однако «Арсенал» не планирует подписывать Мбаппе по экономическим причинам.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:54
не верю ни одному слову этого талантливого игрока, но уже испорченного деньгами молодого человека
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 21:54
может легко поехать к Саудитам...да там и остаться ...толку от таких ..кхм .игроков не сильно много, а поведение говорит о том что разговаривать с этим "мальчиком" да и заключать контракты не имеет смысла вообще.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:38
Мбаппе полностью подходит для Реала.
Борислaв
Борислaв
вчера в 18:42
Когда уже сага о черепашке подойдет хоть к какому то концу.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:25
Даже не знаю расценивать это как комплимент или нет!?
Безусловно, Мбаппе талантище, игрок с отличной скоростью, техникой и т.д, но вот финансовые запросы у его семьи просто космические, плюс ко всему, его истерики могут разрушить благоприятную атмосферу в команде, и иметь таеих игроков в команде нежелательно, пусть они даже и звезды мирового масштаба!!!
Ну а так, конечно же приятно, что игрок такого калибра желают выступать у нас, это говооит о том, что клуб на правильном пути развития!
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:48
А он точно это говорил?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:04
Мбаппе респект, он уже самый жадный игрок в истории футбола официально. Ещё ни один игрок не шантажировал сразу два топ-клуба и не кидал их президентов, причём тоже обоих.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:56
«Арсенал» — единственный клуб из АПЛ, за который готов играть Мбаппе

«Арсенал» не планирует подписывать Мбаппе по экономическим причинам.

Ну если не «Арсенал», то наверное "МС" или "МЮ", ну и далее по списку кому он нужен и кто сможет его купить.

А если по серьёзному, то Мбаппе давно мечтает играть за Анжи, но не перейдёт туда, так как клуб больше не существует.
А ещё Мбаппе купил билет в кругосветку на Титанике с опцией кормления пингвинов на айсберге...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:47
Про Скруджа МакДака в детстве пересмотрел.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:16
Я даже знаю, почему он туда хочет - Эду (и до него) все трансферы с большой переплатой делает и огромные контракты кладёт, а потом можно ничего не делать, вспомнить Санчеса, который ржал над командой на скамейке, получая 300 тыс в неделю, Озила, которого больше уйгуры интересовали, чем футбол, Уолкотта и Обаму, которые просто сразу забили на клуб, подписав мега-контракты.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:11
Черепах перегрелся под своим панцирем!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:54
Головастик и тут свои требования выдвигает!?
ДСА
ДСА
вчера в 14:46
Мбаппе уже просто не знает куда податься. Для всех дорого.
Гость
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