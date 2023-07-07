«Арсенал» — единственный клуб из АПЛ, за который готов играть Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе готов играть только за «Арсенал», если перейдёт в АПЛ.
По данным источника, французу нравится вектор развития клуба под руководством Микеля Артеты. Также Килиану было бы интересно снова сделать «канониров» чемпионами впервые с 2004 года.
Однако «Арсенал» не планирует подписывать Мбаппе по экономическим причинам.
Безусловно, Мбаппе талантище, игрок с отличной скоростью, техникой и т.д, но вот финансовые запросы у его семьи просто космические, плюс ко всему, его истерики могут разрушить благоприятную атмосферу в команде, и иметь таеих игроков в команде нежелательно, пусть они даже и звезды мирового масштаба!!!
Ну а так, конечно же приятно, что игрок такого калибра желают выступать у нас, это говооит о том, что клуб на правильном пути развития!
Безусловно, Мбаппе талантище, игрок с отличной скоростью, техникой и т.д, но вот финансовые запросы у его семьи просто космические, плюс ко всему, его истерики могут разрушить благоприятную атмосферу в команде, и иметь таеих игроков в команде нежелательно, пусть они даже и звезды мирового масштаба!!!
Ну а так, конечно же приятно, что игрок такого калибра желают выступать у нас, это говооит о том, что клуб на правильном пути развития!