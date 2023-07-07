«Арсенал» — единственный клуб из АПЛ, за который готов играть Мбаппе

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вчера, 14:27

Нападающий ПСЖ готов играть только за «Арсенал», если перейдёт в АПЛ .

По данным источника, французу нравится вектор развития клуба под руководством Микеля Артеты. Также Килиану было бы интересно снова сделать «канониров» чемпионами впервые с 2004 года.

Однако «Арсенал» не планирует подписывать Мбаппе по экономическим причинам.