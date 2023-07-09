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«Ньюкасл» хочет подписать лидера «Лестера»

вчера, 17:47

«Ньюкасл» намерен подписать полузащитника «Лестера» Харви Барнса.

Футболист хочет выступать под руководством тренера «сорок» Эдди Хау.

«Лестер» будет выступать в Чемпионшипе в сезоне 2023/24, поэтому Барнс, скорее всего, покинет клуб.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:16
Ньюкаслу нужно было подписать Джеймса Мэддисона, он бы точно принес пользу сорокам!
Харви Барнс тоже помогал Джеймсу тащит Лестер, но увы, их усилий не хватило для того, что бы лисы остались в АПЛ. Барнс, так же как и Мэддисон заслужили того, чтобы продолжить свою карьеру в АПЛ и Ньюкасл отличный вариант для продолжения карьеры. Барнс немного прямолинейный игрок, но думаю Эдди раскроет его в полной мере! У Харви отличная скорость,как стартовая, так и на дистанции, и вполне вероятно, что он будет конкурентом Сент-Максимена. Если один измотает соперника на своем фланге, то второй выдя на замену сможет добить соперника....
Вообщем, отличный будет трансфер!!!
SHEARER
SHEARER
вчера в 17:53
Неплохая идея в приобретении Барнса!
Гость
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