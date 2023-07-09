«Ньюкасл» хочет подписать лидера «Лестера»

«Ньюкасл» намерен подписать полузащитника «Лестера» Харви Барнса.
Футболист хочет выступать под руководством тренера «сорок» Эдди Хау.
«Лестер» будет выступать в Чемпионшипе в сезоне 2023/24, поэтому Барнс, скорее всего, покинет клуб.
«Ньюкасл» намерен подписать полузащитника «Лестера» Харви Барнса.
Футболист хочет выступать под руководством тренера «сорок» Эдди Хау.
«Лестер» будет выступать в Чемпионшипе в сезоне 2023/24, поэтому Барнс, скорее всего, покинет клуб.
Харви Барнс тоже помогал Джеймсу тащит Лестер, но увы, их усилий не хватило для того, что бы лисы остались в АПЛ. Барнс, так же как и Мэддисон заслужили того, чтобы продолжить свою карьеру в АПЛ и Ньюкасл отличный вариант для продолжения карьеры. Барнс немного прямолинейный игрок, но думаю Эдди раскроет его в полной мере! У Харви отличная скорость,как стартовая, так и на дистанции, и вполне вероятно, что он будет конкурентом Сент-Максимена. Если один измотает соперника на своем фланге, то второй выдя на замену сможет добить соперника....
Вообщем, отличный будет трансфер!!!
Харви Барнс тоже помогал Джеймсу тащит Лестер, но увы, их усилий не хватило для того, что бы лисы остались в АПЛ. Барнс, так же как и Мэддисон заслужили того, чтобы продолжить свою карьеру в АПЛ и Ньюкасл отличный вариант для продолжения карьеры. Барнс немного прямолинейный игрок, но думаю Эдди раскроет его в полной мере! У Харви отличная скорость,как стартовая, так и на дистанции, и вполне вероятно, что он будет конкурентом Сент-Максимена. Если один измотает соперника на своем фланге, то второй выдя на замену сможет добить соперника....
Вообщем, отличный будет трансфер!!!