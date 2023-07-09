«Ньюкасл» хочет подписать лидера «Лестера»

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вчера, 17:47

«Ньюкасл» намерен подписать полузащитника «Лестера» .

Футболист хочет выступать под руководством тренера «сорок» Эдди Хау.

«Лестер» будет выступать в Чемпионшипе в сезоне 2023/24, поэтому Барнс, скорее всего, покинет клуб.