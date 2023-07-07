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«Спартак» назначил нового исполнительного директора. Он работал в хоккее

вчера, 09:30

Пресс-служба «Спартака» объявила о назначении Сергея Белых на должность исполнительного директора клуба.

41-летний менеджер переходит в «Спартак» из омского хоккейного клуба «Авангард», где занимал должность генерального директора.

«Спартак» назначил нового исполнительного директора. Он работал в хоккее

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:26
И вновь начинаеться бой...).....унаси готовенького , кто на новенького , кто на новенького...)))
makkie
makkie
вчера в 12:08
Профессионалы всегда и всем нужны.
Если Белых принесёт пользу Спартаку - будет здорово. А если придёт условный Красных и привезёт в Спартак усиление - будет вообще замечательно!
galem72
galem72
вчера в 12:04
Исполнительный директор не спортивный, занимается администрированием. Так что лишь бы был профессионалом, а пришёл он из хоккея или баскетбола — в этом случае не имеет значения.
Futurista
Futurista
вчера в 11:49
Спартак теперь силовые приемы из хоккея будет применять...стоять бояться)...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:05
Эх, надо было из шахмат брать или из шашек ..
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:20
Лучше бы из водного поло - Соболева бы ныркам подучили.
sova147
sova147
вчера в 09:59
Из хоккея в футбол! Может это будет успешно!!!
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