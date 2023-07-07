«Спартак» назначил нового исполнительного директора. Он работал в хоккее

Пресс-служба «Спартака» объявила о назначении Сергея Белых на должность исполнительного директора клуба.
41-летний менеджер переходит в «Спартак» из омского хоккейного клуба «Авангард», где занимал должность генерального директора.
Пресс-служба «Спартака» объявила о назначении Сергея Белых на должность исполнительного директора клуба.
41-летний менеджер переходит в «Спартак» из омского хоккейного клуба «Авангард», где занимал должность генерального директора.
Если Белых принесёт пользу Спартаку - будет здорово. А если придёт условный Красных и привезёт в Спартак усиление - будет вообще замечательно!
Если Белых принесёт пользу Спартаку - будет здорово. А если придёт условный Красных и привезёт в Спартак усиление - будет вообще замечательно!