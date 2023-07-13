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«Севилья» хочет продать двух игроков за 100 млн евро

вчера, 11:37

«Севилья» намерена выручить крупную сумму с продажи двух футболистов.

«Нервионцы» рассчитывают продать вратаря Яссина Буну (60 млн) и нападающего Юссеффа Эн-Несери (40 млн) за 100 млн евро.

Существует вероятность, что оба игрока продолжат карьеру в Саудовской Аравии.

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Все комментарии
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
вчера в 19:16
С этими Арабами все с ума сошли
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 15:10
За 32-летнего вратаря 60 лямов?))) ну разве что к арабам
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:50
Ну запросы конечно же у Севильи нереальные.... Яссин Бону 32-х летний вратарь, трансфермаркт оценивает его всего в 12 млн, ну ладно можно просить лямов 25 максимум за него, чисто за опыт....
А вот за Эн-Несери они могут просить желаемые 40. Юсеф немного подсдал в результативности, но все равно это не безнадежный форвард! Я считаю, что он легко впишется практически во все клубы АПЛ! НЕ смотря на свои габариты, Юнес очень смело идет в обыгрыш, может продавить защитника, ну и конечно же полезен в игре на втором этаже!
Да, арабы конечно же могут заплатить больше,чем Европейские клубы, но думаю даже они сотку за двоих не дадут....
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Quake1988 (раскрыть)
вчера в 14:06
А то что он очень прилично за Севилью смотрелся, выиграл с ней ЛЕ 2 раза. Несколько сезонов были очень сильными в его исполнении.
Не, 60 млн. он конечно не стоит, но он отличным вратарём был и до ЧМ.
Quake1988
Quake1988
вчера в 13:55
60 лямов за 32-х летнего не очень звездного вратаря стрельнувшего разок на ЧМ... Ну такое......
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:08
Это потому что кризис?
ДСА
ДСА
вчера в 13:05
Вся надежда, что Саудовская Аравия спасет Севилью. А то с деньгами у них совсем плохо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:40
Севилье надо выкручиваться, продавать даже со скидкой...
Grizly88
Grizly88 ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 12:07
Может клюнет какой-то Аль Иттхад
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 11:56
Это вообще какой-то фейк, то есть они 32-летнего игрока, не особо именитого или нужного кому-то, в пять раз дороже трансферной стоимости толкнуть собираются))
galem72
galem72
вчера в 11:47, ред.
У саудитов своих таких (Яссинов и Юссеффов) ноунеймов хватает с лихвой. Зачем записывать себе их за такие бабки? ))
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:38
Ну разве только что в Саудовскую Аравию.
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