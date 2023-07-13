«Севилья» хочет продать двух игроков за 100 млн евро

«Севилья» намерена выручить крупную сумму с продажи двух футболистов.
«Нервионцы» рассчитывают продать вратаря Яссина Буну (60 млн) и нападающего Юссеффа Эн-Несери (40 млн) за 100 млн евро.
Существует вероятность, что оба игрока продолжат карьеру в Саудовской Аравии.
А вот за Эн-Несери они могут просить желаемые 40. Юсеф немного подсдал в результативности, но все равно это не безнадежный форвард! Я считаю, что он легко впишется практически во все клубы АПЛ! НЕ смотря на свои габариты, Юнес очень смело идет в обыгрыш, может продавить защитника, ну и конечно же полезен в игре на втором этаже!
Да, арабы конечно же могут заплатить больше,чем Европейские клубы, но думаю даже они сотку за двоих не дадут....
А вот за Эн-Несери они могут просить желаемые 40. Юсеф немного подсдал в результативности, но все равно это не безнадежный форвард! Я считаю, что он легко впишется практически во все клубы АПЛ! НЕ смотря на свои габариты, Юнес очень смело идет в обыгрыш, может продавить защитника, ну и конечно же полезен в игре на втором этаже!
Да, арабы конечно же могут заплатить больше,чем Европейские клубы, но думаю даже они сотку за двоих не дадут....