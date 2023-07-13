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Стали известны подробности трансфера защитника ПСЖ Битшиабу в «РБ Лейпциг»

вчера, 12:19

Стали известны подробности сделки о переходе 19-летнего защитника «Пари Сен-Жермен» Эль Шадайлле Битшиабу в «РБ Лейпциг». Сумма трансфера составит более 15 миллионов евро. Игрок дал своё согласие на переход. Сделка практически завершена.

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Все комментарии
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
вчера в 19:13
Через три года обратно за 100 лямов перейдет в ПСЖ
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:25
Ненужный игрок Псж
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