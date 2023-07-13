Стали известны подробности трансфера защитника ПСЖ Битшиабу в «РБ Лейпциг»

Стали известны подробности сделки о переходе 19-летнего защитника «Пари Сен-Жермен» Эль Шадайлле Битшиабу в «РБ Лейпциг». Сумма трансфера составит более 15 миллионов евро. Игрок дал своё согласие на переход. Сделка практически завершена.
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