«Интер» подпишет нападающего «Арсенала» вместо Лукаку

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вчера, 18:51

«Интер» отказался от варианта с трансфером нападающего «Челси» .

По данным источника, миланский клуб переключил своё внимание на форварда «Арсенала» . Скауты «Интера» просматривали игрока во время прошлого сезона, когда он выступал на правах аренды за «Реймс».

Другим вариантом для «Интера» может стать из «Атлетико».