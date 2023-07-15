«Интер» подпишет нападающего «Арсенала» вместо Лукаку

«Интер» отказался от варианта с трансфером нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.
По данным источника, миланский клуб переключил своё внимание на форварда «Арсенала» Фоларина Балогуна. Скауты «Интера» просматривали игрока во время прошлого сезона, когда он выступал на правах аренды за «Реймс».
Другим вариантом для «Интера» может стать Альваро Мората из «Атлетико».
Через месяц-другой увидим как лабзает герб другой команды 😁
Через месяц-другой увидим как лабзает герб другой команды 😁
Балогун интересный вариант, молодой и ему есть что доказывать и себе и остальным, вот только Арсенал хочет 40-50 млн за своего игрока, согласится ли Интер столько платить?!
Балогун интересный вариант, молодой и ему есть что доказывать и себе и остальным, вот только Арсенал хочет 40-50 млн за своего игрока, согласится ли Интер столько платить?!