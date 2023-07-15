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«Интер» подпишет нападающего «Арсенала» вместо Лукаку

вчера, 18:51

«Интер» отказался от варианта с трансфером нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

По данным источника, миланский клуб переключил своё внимание на форварда «Арсенала» Фоларина Балогуна. Скауты «Интера» просматривали игрока во время прошлого сезона, когда он выступал на правах аренды за «Реймс».

Другим вариантом для «Интера» может стать Альваро Мората из «Атлетико».

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Все комментарии
Shupshup
Shupshup
сегодня в 00:36
Дуэт балогун Мартинес не лучшая идея
ubrzpqt8f4mq
ubrzpqt8f4mq
вчера в 21:25
Бедняжка Лукаку)))
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:59
Интер вроде как хотел выкупить Ромелу, но оказалось,что игрок так же вел переговоры с Юве, после того, как в Интере узнали об этом, они решили что данное поведение игрока было подлым, и решили отказаться от него....
Балогун интересный вариант, молодой и ему есть что доказывать и себе и остальным, вот только Арсенал хочет 40-50 млн за своего игрока, согласится ли Интер столько платить?!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:54
Мората своё уже отыграл
Не для серьёзных задач он
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 19:14
Класс!
Милан интересовался Тюрамом в итоге х.., Интер залез и забрал француза. Милан интересовался Балогуном и похоже, также светит х...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:10
😂 бедолага Лукака, столько времени клялся в вечной любви к Интеру, стоял на коленях выпрашивая выкупить его…а тут такое))
Через месяц-другой увидим как лабзает герб другой команды 😁
Гость
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