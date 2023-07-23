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Захарян близок к переходу в «Лацио»

сегодня, 14:26

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в Италии.

По данным источника, московский клуб ведёт активные переговоры по трансферу футболиста с «Лацио». Сделка близка к завершению.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 15:31
Не скажите, Уважаемый. Что-то мне подсказывает, что может и уехать. Не хотелось бы, но, может случится...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:26
Что то мало вериться потому , что куда его уже только не сватали. Парню забили голову , что и отражаеться на его психике и игре...
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 15:18
Если срастётся переход, то очень даже неплохо будет для Арсена. Будет отдавать и забивать как Лёша Миранчук.
Удачи пожелаю Арсену.
hаrut
hаrut
сегодня в 15:07
Он уже как полгода близок.... только вот куда?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:03
Он и в России средний игрок, какая ещё Италия...
баск
баск
сегодня в 14:55
Маловероятно.
С этого лета выкупная сумма по контракту Захаряна- 25 млн. еврюх.
Лацио столько заплатит за Заху?
Не верю)

Хотя продать его хорошо бы, неважно куда, причём в это ТО.
Иначе через 5 месяцев он сможет свободно говорить с любыми клубами и летом 24 г. его придётся отпускать бесплатно.

И не помешают даже санкции, т.к.свободному агенту расчёты по трансферу
не требуются. А как свободного агента его с удовольствием заберёт кто угодно.

Прохлопали момент, когда надо было обновлять его контракт, вот теперь
и игрока придётся потерять, и есть коричневую субстанцию ложками.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:51
Вот те и на бабушка Юрьев день....
А Сасулло мусулло отрыгнуло, что брезгует россиянами... 3.14
ssspartak
ssspartak
сегодня в 14:47, ред.
Если не слухи, то очень и очень интересно. Лацио хорошее повышение
Capral
Capral
сегодня в 14:46, ред.
Не представляю, кто мог сейчас на него обратить внимание, когда он в таком разобранном состоянии... Для нас это определенно потеря, даже такого Захаряна (замены нет и близко), а вот приобретение ли для Лацио - не уверен.

С другой стороны, для нынешнего итальянского футбола, в его состоянии, возможно Заха и заиграет. Однако пока сделка официально не будет завершена не поверю. В общем, интрига, однозначно!

За игрой Шиманськи в Европе не следил и не слежу. А вот за Арсеном будет интересно понаблюдать. Если все-таки уйдет - удачи ему!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:45
Захарян близок к переходу в «Лацио» .

Это уже серьёзно. Боевая утка !)))
Лысый-Шарлатан
Лысый-Шарлатан
сегодня в 14:39
не заиграет в Италии очень силовой футбол, сиди в Динамо благо на карту капает без задержек))
valt134
valt134
сегодня в 14:38
Он и в Динамо-то уже лидером не выглядит. Какое Лацио?
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 14:37
Захарян должен молиться на этот трансфер.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:32
Через два часа жду опровержения.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 14:31
Может продолжить, а может и не продолжить... Новости атасс...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:27
Удачи Арсену, верю в в него! Надеюсь перейдет
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