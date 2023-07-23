Захарян близок к переходу в «Лацио» .

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в Италии.
По данным источника, московский клуб ведёт активные переговоры по трансферу футболиста с «Лацио». Сделка близка к завершению.
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в Италии.
По данным источника, московский клуб ведёт активные переговоры по трансферу футболиста с «Лацио». Сделка близка к завершению.
С другой стороны, для нынешнего итальянского футбола, в его состоянии, возможно Заха и заиграет. Однако пока сделка официально не будет завершена не поверю. В общем, интрига, однозначно!
За игрой Шиманськи в Европе не следил и не слежу. А вот за Арсеном будет интересно понаблюдать. Если все-таки уйдет - удачи ему!!!
С другой стороны, для нынешнего итальянского футбола, в его состоянии, возможно Заха и заиграет. Однако пока сделка официально не будет завершена не поверю. В общем, интрига, однозначно!
За игрой Шиманськи в Европе не следил и не слежу. А вот за Арсеном будет интересно понаблюдать. Если все-таки уйдет - удачи ему!!!
С этого лета выкупная сумма по контракту Захаряна- 25 млн. еврюх.
Лацио столько заплатит за Заху?
Не верю)
Хотя продать его хорошо бы, неважно куда, причём в это ТО.
Иначе через 5 месяцев он сможет свободно говорить с любыми клубами и летом 24 г. его придётся отпускать бесплатно.
И не помешают даже санкции, т.к.свободному агенту расчёты по трансферу
не требуются. А как свободного агента его с удовольствием заберёт кто угодно.
Прохлопали момент, когда надо было обновлять его контракт, вот теперь
и игрока придётся потерять, и есть коричневую субстанцию ложками.
С этого лета выкупная сумма по контракту Захаряна- 25 млн. еврюх.
Лацио столько заплатит за Заху?
Не верю)
Хотя продать его хорошо бы, неважно куда, причём в это ТО.
Иначе через 5 месяцев он сможет свободно говорить с любыми клубами и летом 24 г. его придётся отпускать бесплатно.
И не помешают даже санкции, т.к.свободному агенту расчёты по трансферу
не требуются. А как свободного агента его с удовольствием заберёт кто угодно.
Прохлопали момент, когда надо было обновлять его контракт, вот теперь
и игрока придётся потерять, и есть коричневую субстанцию ложками.