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В «Лацио» заявили, что «Динамо» просит слишком большую сумму за Захаряна

сегодня, 16:11

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

Они хотят слишком много денег за Захаряна, не думаю, что наш клуб пойдет на это.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 17:02
История странная до смешного! Впечатление такое, что говорили, договаривались, но не знали о цене? То-есть, фактически, подписали бумаги, ударили по рукам, а цену на футболиста увидели внизу или на обратной стороне? Ахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Короче, не хотите брать и не надо- пусть в ДИНАМО играет!!! Нам- он нужнее!!!
drug01
drug01
сегодня в 16:53
Если нужен игрок надо платить!!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:43
Наполи нужно игрока предлагать, те на Кварцхелии учёные.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:19
Руководство Аль-Хиляль: "как так???"
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:12
А зря Анджело - много потеряете.)))
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