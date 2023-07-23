В «Лацио» заявили, что «Динамо» просит слишком большую сумму за Захаряна

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.
Они хотят слишком много денег за Захаряна, не думаю, что наш клуб пойдет на это.
Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.
Они хотят слишком много денег за Захаряна, не думаю, что наш клуб пойдет на это.
Короче, не хотите брать и не надо- пусть в ДИНАМО играет!!! Нам- он нужнее!!!
Короче, не хотите брать и не надо- пусть в ДИНАМО играет!!! Нам- он нужнее!!!