«Аль-Хиляль» увеличил предложение по трансферу Малкома до 70 млн евро

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сегодня, 14:51

«Аль-Хиляль» продолжает вести переговоры по трансферу нападающего «Зенита» .

Вчера стало известно, что саудовский клуб предложил за переход бразильца 60 млн евро.

Сегодня появилась информация о том, что «Аль-Хиляль» увеличил своё предложение до 70 млн евро.