«Аль-Хиляль» увеличил предложение по трансферу Малкома до 70 млн евро

«Аль-Хиляль» продолжает вести переговоры по трансферу нападающего «Зенита» Малкома.
Вчера стало известно, что саудовский клуб предложил за переход бразильца 60 млн евро.
Сегодня появилась информация о том, что «Аль-Хиляль» увеличил своё предложение до 70 млн евро.
Ответить шейхам некому( точнее не в состоянии)
Суббота- Газпром с Зенитом отправляются на природу, готовить шашлыки. С утра было холодное шампанское,)
Шейхи слегка в замешательстве, добавляют 10, для верности. Газпром с размахом отмечает…50…)
Воскресенье- выжившие обнаруживают 70. Но подтвердить согласование некому. Шеф не снимает трубку, а секретарша гоняет на гидроцикле по Неве!!!
Малком им очень нужен, завтра они предложат 80…..
Ответить шейхам некому( точнее не в состоянии)
Суббота- Газпром с Зенитом отправляются на природу, готовить шашлыки. С утра было холодное шампанское,)
Шейхи слегка в замешательстве, добавляют 10, для верности. Газпром с размахом отмечает…50…)
Воскресенье- выжившие обнаруживают 70. Но подтвердить согласование некому. Шеф не снимает трубку, а секретарша гоняет на гидроцикле по Неве!!!
Малком им очень нужен, завтра они предложат 80…..
Думаю к субботе...на пол миллирде остановятся....
Думаю к субботе...на пол миллирде остановятся....
Спорт. Директор: "берем бразильца за 60 млн"
Шейх: "Дешевый какой-то"
Спорт. Директор : "сегодня найдем за 70 млн получше"
а зенит и за 50 млн согласен был))
Спорт. Директор: "берем бразильца за 60 млн"
Шейх: "Дешевый какой-то"
Спорт. Директор : "сегодня найдем за 70 млн получше"
а зенит и за 50 млн согласен был))
уже предлагает 70 млн. они точно понимают как торговаться надо?)))
уже предлагает 70 млн. они точно понимают как торговаться надо?)))
У меня тоже на 70 закрались подозрения, что нас дурят в очередной раз...))
У меня тоже на 70 закрались подозрения, что нас дурят в очередной раз...))