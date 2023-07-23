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«Аль-Хиляль» увеличил предложение по трансферу Малкома до 70 млн евро

сегодня, 14:51

«Аль-Хиляль» продолжает вести переговоры по трансферу нападающего «Зенита» Малкома.

Вчера стало известно, что саудовский клуб предложил за переход бразильца 60 млн евро.

Сегодня появилась информация о том, что «Аль-Хиляль» увеличил своё предложение до 70 млн евро.

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Сегодня, 09:45Вадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии12
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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 15:49
Пятница- цена трансфера 50 млн. Но в офисах Зенита и Газпрома- народ отмечает ,, пятницу» и трансфер Малкома.
Ответить шейхам некому( точнее не в состоянии)
Суббота- Газпром с Зенитом отправляются на природу, готовить шашлыки. С утра было холодное шампанское,)
Шейхи слегка в замешательстве, добавляют 10, для верности. Газпром с размахом отмечает…50…)
Воскресенье- выжившие обнаруживают 70. Но подтвердить согласование некому. Шеф не снимает трубку, а секретарша гоняет на гидроцикле по Неве!!!
Малком им очень нужен, завтра они предложат 80…..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:39, ред.
Малком дорожает ....в час примерно на 500-600 тысяч евро.....
Думаю к субботе...на пол миллирде остановятся....
oldrussian
oldrussian
сегодня в 15:36
Похоже, самое интересное происходит за кулисами.
112910415
112910415
сегодня в 15:28
Прямо скажем, неожиданный ход! )
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:27, ред.
Шейх: "купите топового игрока мне"
Спорт. Директор: "берем бразильца за 60 млн"
Шейх: "Дешевый какой-то"
Спорт. Директор : "сегодня найдем за 70 млн получше"


а зенит и за 50 млн согласен был))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:22
вчера Аль-Хиляль предлагает 60 млн и зенит соглашается, а сегодня Аль-Хиляль
уже предлагает 70 млн. они точно понимают как торговаться надо?)))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 15:10
Это дороже, чем Халк
Futurista
Futurista
сегодня в 15:08
Шуnя771
Шуnя771 ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 15:06
Тридцать и за малосольным!)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Роман Романов 3 (раскрыть)
сегодня в 15:05
Век живи, век учись...!)
У меня тоже на 70 закрались подозрения, что нас дурят в очередной раз...))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:04
По барабану.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:02
Еще 10 сверху и по рукам....:)))
Роман Романов 3
Роман Романов 3 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 15:02
Ну тут всё проще,сам Зенит рисует цифры в прессу,чтоб обосновать в будущем уход игрока,которого уже тут ничего не держит
Grizly88
Grizly88
сегодня в 15:02
Он больше и не стоит
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:54
Неужели Мудрик играет лучше Малкома?)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:54
Да это охренеть можно - червонец накинули за усы!?))
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