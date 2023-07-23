«Лацио» может заплатить 15 млн евро за трансфер Захаряна .

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сегодня, 16:46

Полузащитник «Динамо» близок к переходу в «Лацио».

По данным источника, хавбек может подписать контракт с римским клубом уже на следующей неделе.

«Лацио» заплатит за трансфер игрока 15 млн евро. Также «Динамо» получит процент от следующей продажи Захаряна.