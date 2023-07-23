«Лацио» может заплатить 15 млн евро за трансфер Захаряна .

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Лацио».
По данным источника, хавбек может подписать контракт с римским клубом уже на следующей неделе.
«Лацио» заплатит за трансфер игрока 15 млн евро. Также «Динамо» получит процент от следующей продажи Захаряна.
Что-то всё равно очень слабо верится в такое развитие событий . При всём уважении к самому Захаряну , но он и прошлый сезон не впечетлял . За что будет платить такие деньги 💰 💰 💰 Лацио . Неужели они не сканируют всю эту ситуацию , маловероятно что-то. Или у Газизова там есть свой человек и он в доле !??)) По большому счёту за такие деньги вполне можно преобрести в Латинской Америке довольно неплохого игрока . После всех этих вбросов с фамилией Захарян, складывается такое ощущение ,что в окружении агена работает целая группа пиарщиков (проплаченная) от СМИ, которая ещё хочет быть в доле при благополучном исходе этой пиар компании . Вообщем, это обычная практика во время межсезонья и открытого трансферного окна , не более того . Ну вроде как-то так, на мой субъективный взгляд .
Что-то всё равно очень слабо верится в такое развитие событий . При всём уважении к самому Захаряну , но он и прошлый сезон не впечетлял . За что будет платить такие деньги 💰 💰 💰 Лацио . Неужели они не сканируют всю эту ситуацию , маловероятно что-то. Или у Газизова там есть свой человек и он в доле !??)) По большому счёту за такие деньги вполне можно преобрести в Латинской Америке довольно неплохого игрока . После всех этих вбросов с фамилией Захарян, складывается такое ощущение ,что в окружении агена работает целая группа пиарщиков (проплаченная) от СМИ, которая ещё хочет быть в доле при благополучном исходе этой пиар компании . Вообщем, это обычная практика во время межсезонья и открытого трансферного окна , не более того . Ну вроде как-то так, на мой субъективный взгляд .
Вопрос закрыт. Всего доброго.
Вопрос закрыт. Всего доброго.