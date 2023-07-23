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«Лацио» может заплатить 15 млн евро за трансфер Захаряна

сегодня, 16:46

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Лацио».

По данным источника, хавбек может подписать контракт с римским клубом уже на следующей неделе.

«Лацио» заплатит за трансфер игрока 15 млн евро. Также «Динамо» получит процент от следующей продажи Захаряна.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:20, ред.
«Лацио» может заплатить 15 млн евро за трансфер Захаряна .
Что-то всё равно очень слабо верится в такое развитие событий . При всём уважении к самому Захаряну , но он и прошлый сезон не впечетлял . За что будет платить такие деньги 💰 💰 💰 Лацио . Неужели они не сканируют всю эту ситуацию , маловероятно что-то. Или у Газизова там есть свой человек и он в доле !??)) По большому счёту за такие деньги вполне можно преобрести в Латинской Америке довольно неплохого игрока . После всех этих вбросов с фамилией Захарян, складывается такое ощущение ,что в окружении агена работает целая группа пиарщиков (проплаченная) от СМИ, которая ещё хочет быть в доле при благополучном исходе этой пиар компании . Вообщем, это обычная практика во время межсезонья и открытого трансферного окна , не более того . Ну вроде как-то так, на мой субъективный взгляд .
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 17:16
Что мне это все очень напоминает первоапрельскую шутку... а вроде как на дворе июль...и доже не первое число...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 17:15
Лацио принадлежит вражеской стране
Capral
Capral
сегодня в 17:07
15млн., за теперешнего Захаряна- это конечно кучеряво!!! Неужели итальянцы готовы столько платить, да еще и доплачивать?! Ну дела...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Байкал-38. (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 17:00
Это было тогда когда правила сайта относительно этого были другими. Сейчас максимум жёлтая карточка или бан на час за флуд если достаточно далеко от темы обсуждения. В плане оскорблений личностей то же самое.

Вопрос закрыт. Всего доброго.
sova147
sova147
сегодня в 16:51
Это будет выгодно для Динамо!
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