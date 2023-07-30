«Ливерпуль» ведёт переговоры об аренде Мбаппе

«Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе.
По информации источника, английский клуб ведёт переговоры с парижанами о годичной аренде игрока. Мерсисайдцам нравится тот факт, что ранее форвард положительно отзывался о «Ливерпуле» и его главном тренере Юргене Клоппе, а также то, что эта команда нравится маме и агенту футболиста Файзе Ламари. Представители француза обсуждали возможность его перехода ещё до трансфера в «Пари Сен-Жермен» из «Монако».
Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался переходить в саудовский «Аль-Хиляль».
Поэтому ЛЧ от лягушонка, в случае перехода к "битлам", никуда не денется.
Поэтому ЛЧ от лягушонка, в случае перехода к "битлам", никуда не денется.
Ливерпуль жжёт не по детски или агент запевает!))
Ливерпуль жжёт не по детски или агент запевает!))