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«Ливерпуль» ведёт переговоры об аренде Мбаппе

сегодня, 00:59

«Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе.

По информации источника, английский клуб ведёт переговоры с парижанами о годичной аренде игрока. Мерсисайдцам нравится тот факт, что ранее форвард положительно отзывался о «Ливерпуле» и его главном тренере Юргене Клоппе, а также то, что эта команда нравится маме и агенту футболиста Файзе Ламари. Представители француза обсуждали возможность его перехода ещё до трансфера в «Пари Сен-Жермен» из «Монако».

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался переходить в саудовский «Аль-Хиляль».

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Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:13
Откуда бабосики у Ливера на зарплату лягушонку?.. У Маккартни чтоль отдолжат?... Хе..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 01:08
Через год ..., когда Киля станет свободным агентом, Ливер уже будет в топ 4 АПЛ (уверен на 99,9 %)
Поэтому ЛЧ от лягушонка, в случае перехода к "битлам", никуда не денется.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 01:06
Ой бедааа!...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:03
Тут деньги решают... Навряд ли найдут....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:03, ред.
Безумству храбрых поём мы песню !
Ливерпуль жжёт не по детски или агент запевает!))
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 01:03
Маме, видать, и ЛЕ нравится .. После денег, конечно.. Хе..
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 01:02
Всё это шляпа волшебника!
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