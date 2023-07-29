Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2023/2024

Анчелотти сообщил, что линия атаки «Реала» укомплектована

вчера, 20:27

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что команде не требуется больше игроков в линию атаки.

Этого достаточно, мы укомплектованы. Браим (Диас) и Хоселу показали, что могут внести свой вклад. У команды есть возможности, чтобы забивать голы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Ливерпуль» ведёт переговоры об аренде Мбаппе
Сегодня, 00:59
Слухи«Манчестер Юнайтед» договорился с «Аталантой» о переходе Хёйлунда
Вчера, 23:29
В «Баварии» подтвердили переговоры Мане с другим клубом
Вчера, 19:39
Слухи«Реал» готов подписать Мбаппе бесплатно в 2024 году
Вчера, 14:12
Агент Витиньо ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в ЦСКА
Вчера, 13:54
МЮ опять в ловушке. Не торопятся продавать Магуайра, требуют у «Вест Хэма» 40 миллионов фунтов
Вчера, 13:39Максим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии7
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:23
Поглядим
протон
протон ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:44, ред.
Думаю, Мбаппе перейдет в Са. Для Мбаппе деньги решают всё. Поиграет год, два в СА, затем в Реал и рассказывая что значит для него этот клуб. Взгляните на опрос "Какое будущее ждёт Килиана Мбаппе?" 43 % проголосовали что уйдет этим летом но Реал отпал.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:58
Пусть ПСЖ захлебнутся. Реалу и Мбаппе обязательно надо подождать до следующего лета.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 21:38
По-видимому да. Это большая честь и ответственность.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:23, ред.
Анчелотти сообщил, что линия атаки «Реала» укомплектована .

По большому счёту Реал на сегодняшний день довольно неплохо укомплектовались. Но считать Хоселу усилением для Реала, очень даже спорно . Игрок на лавке на замену. Центр нападения после ухода Бензема, просто отсутствует.

Ну а Диас совершенно не сможет заменить Бензема, так как является всего навсего игроком полузащиты. Нехватка в центре атаки рано или поздно выявит проблему. Травма любого из двух главных игроков атаки Родриго и Винисиуса сразу ослабит атакующий потенциал Реала.

И тут сразу приходит мысль о таком игроке как Мбаппе. Я думаю что и Анчелотти и Флорентино Перес всю эту ситуацию прекрасно понимают. И всё-таки я предполагаю что слова Анчелотти о якобы укомплектовании линии атаки - чистый пиар ход в сторону руководства ПСЖ.

И я почему-то уверен что Мбаппе перейдёт в этом сезоне в Реал и если даже не в летнее трансферное окно, то зимой уж точно. По игре в чемпионате Испании Реала будут сделаны окончательные решения, по поводу перехода Мбаппе. Если всё получится, то можно будет и перенести переход Мбаппе и бесплатно на следующий сезон.

Ну вот как-то так, если вкратце.
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 20:52
Серьёзно? Хоселу основной нап на сезон?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:45
Время покажет, так ли это.
sova147
sova147
вчера в 20:29
Тренер знатный знает своё дело, ждём результат
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 