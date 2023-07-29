Анчелотти сообщил, что линия атаки «Реала» укомплектована .

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что команде не требуется больше игроков в линию атаки.
Этого достаточно, мы укомплектованы. Браим (Диас) и Хоселу показали, что могут внести свой вклад. У команды есть возможности, чтобы забивать голы.
По большому счёту Реал на сегодняшний день довольно неплохо укомплектовались. Но считать Хоселу усилением для Реала, очень даже спорно . Игрок на лавке на замену. Центр нападения после ухода Бензема, просто отсутствует.
Ну а Диас совершенно не сможет заменить Бензема, так как является всего навсего игроком полузащиты. Нехватка в центре атаки рано или поздно выявит проблему. Травма любого из двух главных игроков атаки Родриго и Винисиуса сразу ослабит атакующий потенциал Реала.
И тут сразу приходит мысль о таком игроке как Мбаппе. Я думаю что и Анчелотти и Флорентино Перес всю эту ситуацию прекрасно понимают. И всё-таки я предполагаю что слова Анчелотти о якобы укомплектовании линии атаки - чистый пиар ход в сторону руководства ПСЖ.
И я почему-то уверен что Мбаппе перейдёт в этом сезоне в Реал и если даже не в летнее трансферное окно, то зимой уж точно. По игре в чемпионате Испании Реала будут сделаны окончательные решения, по поводу перехода Мбаппе. Если всё получится, то можно будет и перенести переход Мбаппе и бесплатно на следующий сезон.
Ну вот как-то так, если вкратце.
По большому счёту Реал на сегодняшний день довольно неплохо укомплектовались. Но считать Хоселу усилением для Реала, очень даже спорно . Игрок на лавке на замену. Центр нападения после ухода Бензема, просто отсутствует.
Ну а Диас совершенно не сможет заменить Бензема, так как является всего навсего игроком полузащиты. Нехватка в центре атаки рано или поздно выявит проблему. Травма любого из двух главных игроков атаки Родриго и Винисиуса сразу ослабит атакующий потенциал Реала.
И тут сразу приходит мысль о таком игроке как Мбаппе. Я думаю что и Анчелотти и Флорентино Перес всю эту ситуацию прекрасно понимают. И всё-таки я предполагаю что слова Анчелотти о якобы укомплектовании линии атаки - чистый пиар ход в сторону руководства ПСЖ.
И я почему-то уверен что Мбаппе перейдёт в этом сезоне в Реал и если даже не в летнее трансферное окно, то зимой уж точно. По игре в чемпионате Испании Реала будут сделаны окончательные решения, по поводу перехода Мбаппе. Если всё получится, то можно будет и перенести переход Мбаппе и бесплатно на следующий сезон.
Ну вот как-то так, если вкратце.