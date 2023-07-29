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В «Баварии» подтвердили переговоры Мане с другим клубом

вчера, 19:39

В пресс-службе «Баварии» сообщили о том, что нападающий команды Садио Мане ведёт переговоры о переходе в другой клуб. О какой именно команде идёт речь не уточняется.

По этой причине сенегалец сегодня отсутствовал в заявке мюнхенцев на товарищеский матч с «Кавасаки Фронтэйл» в Токио. Подопечные Томаса Тухеля одержали победу над соперником со счётом 1:0, единственный гол забил Йосип Станишич на 57-й минуте встречи. Также игру из-за проблем с бедром пропускал вратарь Свен Ульрайх.

Ранее появилась информация, что Мане может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 22:29
Пусть на прощание прибьёт Сане или Киммиха…
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:45
Если сами его выпиливают, то немудрено что найдет куда пристроиться.
Гость
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