«Реал» намерен бесплатно приобрести права на нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в 2024 году.
«Сливочные» не контактировали с парижанами, делать в будущем они этого не собираются.
Клуб из Мадрида даже не изучал возможность покупки футболиста в этом году.
В прошлом году он всем кричал, что Мбаппе уже игрок Реала, причём типа достался бесплатно, в итоге Мбаппе продляет контракт с ПСЖ.
Сейчас он хочет, чт бы Мбаппе через год оказался бесплатно в Реале, но Мбаппе могут с лёгкостью перекупить другие.
Из-за жадности Перес превратился в клоуна.
В прошлом году он всем кричал, что Мбаппе уже игрок Реала, причём типа достался бесплатно, в итоге Мбаппе продляет контракт с ПСЖ.
Сейчас он хочет, чт бы Мбаппе через год оказался бесплатно в Реале, но Мбаппе могут с лёгкостью перекупить другие.
Из-за жадности Перес превратился в клоуна.