«Реал» готов подписать Мбаппе бесплатно в 2024 году .

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вчера, 14:12

«Реал» намерен бесплатно приобрести права на нападающего ПСЖ в 2024 году.

«Сливочные» не контактировали с парижанами, делать в будущем они этого не собираются.

Клуб из Мадрида даже не изучал возможность покупки футболиста в этом году.