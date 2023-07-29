Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

«Реал» готов подписать Мбаппе бесплатно в 2024 году

вчера, 14:12

«Реал» намерен бесплатно приобрести права на нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в 2024 году.

«Сливочные» не контактировали с парижанами, делать в будущем они этого не собираются.

Клуб из Мадрида даже не изучал возможность покупки футболиста в этом году.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Ливерпуль» ведёт переговоры об аренде Мбаппе
Сегодня, 00:59
Слухи«Манчестер Юнайтед» договорился с «Аталантой» о переходе Хёйлунда
Вчера, 23:29
Анчелотти сообщил, что линия атаки «Реала» укомплектована
Вчера, 20:27
В «Баварии» подтвердили переговоры Мане с другим клубом
Вчера, 19:39
Агент Витиньо ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в ЦСКА
Вчера, 13:54
МЮ опять в ловушке. Не торопятся продавать Магуайра, требуют у «Вест Хэма» 40 миллионов фунтов
Вчера, 13:39Максим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии7
Сортировать
Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:54
Это не жадность, зачем платить 250 лямов, если есть возможность бесплатно пригласить его через год.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:40
Там умеют считать деньги: зачем платить, если можно взять бесплатно.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:36
Не удивлюсь, если во второй раз опрокинет Переса и Реал.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:33
Очередной кредит франкистам не дали,и перекредитование не получилось.Сказки про финансовое благополучие давно транслируются хехемонами для "болеющих с детства".Маэстро мыльных пузырей...
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 16:27
А вот БЕСПЛАТНО не получится, летом окружение мбаппе выдвинул свои условие, 100 лямов ...иначе уйдём в Барселону бесплатно, вот тогда перес окончательно опозорится.Вообще большие клубы не должны больше одного раза приглашать,следующий раз игрок сразу поймёт что второго раза не будет. Реал сам себя позорит этим.
Сварожич
Сварожич
вчера в 16:12
Через неделю "Реал" не готов .... и так на целый год разговоров.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:42
У меня закончился словарный запас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Futurista
Futurista
вчера в 15:30
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:19, ред.
Перес в очередной раз готовит костюм клоуна.

В прошлом году он всем кричал, что Мбаппе уже игрок Реала, причём типа достался бесплатно, в итоге Мбаппе продляет контракт с ПСЖ.
Сейчас он хочет, чт бы Мбаппе через год оказался бесплатно в Реале, но Мбаппе могут с лёгкостью перекупить другие.

Из-за жадности Перес превратился в клоуна.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 15:06
Риск только один... Что он опять передумает... Хе..
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:03
Посредственный игрок.Хороший, но не лучший.А шум подняли вокруг него несоизмеримый.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 14:54
куй железо пока горячий
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:44
«Реал» готов подписать Мбаппе бесплатно в 2024 году .
В природе самую прочную паутину плетёт так называемый паук Дарвина .
А в мире футбола лучше всех это делает Флорентино Перес !) И Мбаппе точно не куда не денется из этих пут !)
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:43
Бесплатно только сыр в мышеловке.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 14:41
Бесплатно не получится, алчная себе пару сотен лямов подписной еще потребует.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:40
2 сезон сериала "Мбаппе с детства за Реал" открыт...:)))

Есть крамольная мысль, что в конце трансферного окна сделают предложение в 150-180 миллионов, когда ПСЖ и Мбаппе окончательно замучают друг друга, а времени на торги не будет... и если не ошибаюсь, то ПСЖ до продажи Мбаппе больших покупок не может делать из-за ФФП. Если это так, то может в ближайшую неделю кульминация начнётся....

Ну а так что, вот бы все клубы которые могут себе позволить "черепашку" заключили бы между собой соглашение что никто не будет брать его выше определенной суммы и не будет платить больше определённой суммы ЗП, чтобы он наконец-то свалил уже к саудам и больше ничего о нем не слышать. Жаль это неосуществимо....
Alex12357
Alex12357
вчера в 14:31
Продайте Камерунского Эму или опустите ему зарплату до миниума и посадите на год на лавку!!!
esgn22xqwxdq
esgn22xqwxdq
вчера в 14:29
Бесплатно подписать хочет любой,а платить ему может не каждый
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 