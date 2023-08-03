Нападающий сборной Чили подпишет контракт с ЦСКА

Нападающий «Леона» и сборной Чили Виктор Давилья в ближайшие дни станет игроком ЦСКА. Игрок выкупит себя у мексиканского клуба за 5 миллионов долларов. Сообщается, что перевод денег из России в Мексику довольно долгий и включает в себя пять этапов.
Давилья подпишет с ЦСКА четырёхлетний контракт. Медицинский осмотр уже пройден.
В текущем сезоне на счету Давильи 4 матча и голевая передача. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 5,5 миллионов евро.
Басня Крылова, если че).
Басня Крылова, если че).
чилиец Виктор..
чилиец Виктор..
На ЕЛГ сегодня сваливать можно всё ( он не удел)).
Здоровья Вам, удачи.
На ЕЛГ сегодня сваливать можно всё ( он не удел)).
Здоровья Вам, удачи.
Извиняюсь не поздоровался!) Здорова!). С бани). "Умные" отправили вчера).
Извиняюсь не поздоровался!) Здорова!). С бани). "Умные" отправили вчера).
Ваня, да что там думать- главбух иудей всё порешал!!! Всё как всегда. Кто, главный виновник всех бед российского футбола- Гинер...
Ваня, да что там думать- главбух иудей всё порешал!!! Всё как всегда. Кто, главный виновник всех бед российского футбола- Гинер...
Тут скорее в отсутствии ума, а не в ловкости рук(((
Тут скорее в отсутствии ума, а не в ловкости рук(((
Кто хочет, тот делает, а кто не хочет, тот ищет причину.
Кто хочет, тот делает, а кто не хочет, тот ищет причину.