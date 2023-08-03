Нападающий сборной Чили подпишет контракт с ЦСКА

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сегодня, 13:46

Нападающий «Леона» и сборной Чили в ближайшие дни станет игроком ЦСКА . Игрок выкупит себя у мексиканского клуба за 5 миллионов долларов. Сообщается, что перевод денег из России в Мексику довольно долгий и включает в себя пять этапов.

Давилья подпишет с ЦСКА четырёхлетний контракт. Медицинский осмотр уже пройден.

В текущем сезоне на счету Давильи 4 матча и голевая передача. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 5,5 миллионов евро.