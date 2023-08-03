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Нападающий сборной Чили подпишет контракт с ЦСКА

сегодня, 13:46

Нападающий «Леона» и сборной Чили Виктор Давилья в ближайшие дни станет игроком ЦСКА. Игрок выкупит себя у мексиканского клуба за 5 миллионов долларов. Сообщается, что перевод денег из России в Мексику довольно долгий и включает в себя пять этапов.

Давилья подпишет с ЦСКА четырёхлетний контракт. Медицинский осмотр уже пройден.

В текущем сезоне на счету Давильи 4 матча и голевая передача. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 5,5 миллионов евро.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 16:30
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 16:28
    Хорошая новость, посмотрим что за игрок этот
    чилиец Виктор..
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 16:24
    Хороший комментарий, но не хватает в конце --- )))))).
    На ЕЛГ сегодня сваливать можно всё ( он не удел)).
    Здоровья Вам, удачи.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ stanichnik (раскрыть)
    сегодня в 15:03, ред.
    То есть? Динамо тупые? А гинеровцы умные по логике!?)
    Извиняюсь не поздоровался!) Здорова!). С бани). "Умные" отправили вчера).
    Capral
    Capral ответ stanichnik (раскрыть)
    сегодня в 14:37
    Ваня, Приветище и Салютище, Дружище!!!
    Ваня, да что там думать- главбух иудей всё порешал!!! Всё как всегда. Кто, главный виновник всех бед российского футбола- Гинер...
    stanichnik
    stanichnik ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    сегодня в 14:31
    Доброго Здоровья Сергеевьч!
    Тут скорее в отсутствии ума, а не в ловкости рук(((
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 14:23, ред.
    ДаВилья?...нет, не Вилья...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ stanichnik (раскрыть)
    сегодня в 14:21
    Может дело в ловкости рук? Не более).
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 13:50
    ЦСКА сумел перевести деньги в Мексику, а Динамо.......
    Кто хочет, тот делает, а кто не хочет, тот ищет причину.
    Гость
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