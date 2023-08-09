«Аякс» переключился на Захаряна после срыва трансфера Сперцяна

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вчера, 12:28

«Аякс» заинтересован в переходе полузащитника «Динамо» .

По информации источника, нидерландский клуб переключил своё внимание на игрока после срыва сделки по трансферу хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Амстердамцы готовы заплатить за футболиста около 10 млн евро.