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«Аякс» переключился на Захаряна после срыва трансфера Сперцяна

вчера, 12:28

«Аякс» заинтересован в переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

По информации источника, нидерландский клуб переключил своё внимание на игрока после срыва сделки по трансферу хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Амстердамцы готовы заплатить за футболиста около 10 млн евро.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:41
А у нас Тюкавин не играет.
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:40
У нас Кордоба в старте не выйдет. Отдых конечно нужен, но вас явно недооценили
Сергей Хостинский
Сергей Хостинский
вчера в 20:08
А какая разница, между одним Армянином и другим Армянином ??? Один трансфер сорвался не из за российской стороны а из за того что учередители Аякса заблокировали сделку из за санкций. Интересно как они второго армяна подпишут, уже что санкции не действуют? Ну раз не действуют берите Эдика
Lunuplus
Lunuplus
вчера в 19:17
Если не получится с Захаряном, есть ещё вариант- Степан Оганесян в Оренбурге.
valt134
valt134 ответ PoliMoli (раскрыть)
вчера в 19:06
А у меня сын есть внебрачный по фамилии Торосян. В детстве любил играть в футбол. Сейчас семечки в Иркутске жарит. Правда весит 96 кг и живот больше, чем у меня, но ему очень деньги нужны. Мы бы на многое не претендовали.
PoliMoli
PoliMoli
вчера в 18:57, ред.
Давайте моего друга Саакяна! Я буду его агентом, подзаработаю немного )))))))))))
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:10
Предчувствие...
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:06
С чего прям такая уверенность?)
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 17:55
Приветствую!
Я думаю, мы сегодня сыграем успешно.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:38, ред.
То есть.. погодите, надо осознать, насколько дно пробито. Руководство Аякса категорически запретило покупать Сперцяна за то, что он играет за Российский клуб и они переключились... куда? НА ДРУГОЙ РОССИЙСКИЙ КЛУБ. Это дно пробито, несите новое

upd. Радует одно. Что не только у нас в стране пытаются пробить дно
Capral
Capral ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 16:14, ред.
Не боясь повторяться, еще раз скажу- футбол Абаскаля напоминает футбол шварца. Таже беготня, тот же бессистемный футбол и полное отсутствие футбольной философии. Вся игра Спартака строится исключительно на магическом треугольнике Зобнин-Промес-Соболев. Эти люди играют за счет своего таланта. Этот треугольник создавал не Абаскаль, он его только использует, но тоже не всегда разумно. Абаскаль второй год в команде, а игру в защите, взаимо-связь линий, он так и не наладил, что показала вчерашняя игра. У Спартака самая сильная атакующая линия в России, даже в Зените нет такой атаки!!! Эти люди играют и создают моменты не благодаря тренеру, а скорее вопреки. Игра Спартака при Ваноли, мне нравилась больше, потому что тогда я видел тренерскую мысль, идею. Спартак тогда играл в более рациональный и вдумчивый футбол. И хотя понятие "рациональный футбол" Спартаку исторически не подходит, тем не менее футбол Спартака смотрелся тренерским! Абаскаль порой сам не знает в какой футбол он играет..Его футбол -стихийный, нефундаментальный, основаный исключительно на индивидуальных действиях отдельных очень сильных игроков.

Если взять для сравнения футбол Федотова, то в этом футболе очевидна тренерская мысль, тренерский почерк, тренерский футбольный взгляд. Не имея такой могучей атаки как у Спартака, и имея всю ЦЗ в лазарете, Федотов, несмотря на это, продолжает уверенно двигаться вперед. У него есть ИДЕЯ, именно то, чего нет у Абаскаля. Федотов - гибкий тренер, умеющий маневрировать и читать соперника!
Vladimir808
Vladimir808 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:58
Или Армавир…))))
Vladimir808
Vladimir808 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 15:57
Капрал мне друг, но истина дороже.)))
Абаскаль даёт хороший результат. Спартак заиграл очень красиво и результативно. Абаскалю респект.
( но…всё что говорит Капрал, это истина…))))
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:51
Ара, это армянское радио!!!)))
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:12
Маэстро- примите очередную порцию ОВАЦИЙ!!!!!!!
112910415
112910415
вчера в 15:05
не поняли они разницы
Futurista
Futurista
вчера в 14:44, ред.
Надо им Дзюбяна предложить...

ggv2hrr894ag
ggv2hrr894ag
вчера в 14:22
На других ресурсах, в частности на сайте "Чемпионат" Захаряна пытается купить Реал Сосьедад ) Уж больно глупенький у него агент, коль не может благоустроить своего клиента на протяжении столь долгого времени, прибегая к давно забытым приемам 😂
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:12, ред.
Насчёт того, что вы не видите тренерский подчерк под руководством Абаскаля Спартаком и вообще многие не считают испанца хорошим тренером...как минимум позиция спорная, я вот прекрасно вижу как под руководством Абаскаля футболисты стали принимать решения на поле просто быстрее, мяч передвигается по газону в одно - два касания и самое главное больше стало пасов вперёд, а не поперёк или назад защитнику. Абаскаль прекрасно подготовил футболистов к сезону, игроки в отличной физической форме начали этот чемпионат. стоит отметить как при нашем тренере обрели себя Зобнин и Соболев, Промес так вообще в коллективе стал "Горлуковичем" которого уважает вся команда, а Антоха делает разницу. футболисты стали на порядок быстрее обращаться с мячом и соперники просто не успевают за игроками Спартака на сегодняшний день, это и есть тренерская мысль!

есть проблемы с взаимодействием защиты и опорной зоны, но это всё решаемо за время текущего сезона. считаю самым слабым местом Абаскаля на текущий день не умение натренеровать с помощниками реализацию стандартных положений, в физическом росте игроки прибавили и со штрафных и угловых должны забивать больше и самое главное не пропускать два за игру с корнера как было вчера...все схемы и растановки давно изучены, сейчас самая главная задача тренера подготовить физику футболистам, правильно мотивировать игроков перед игрой и добиться от руководства клуба длинную скамейку, которую мы сейчас и имеем и уже не раз и не два вытаскивали игры за счёт усиления заменами на последние 15 - 20 минут матча...ещё стоит напомнить всем, что Абаскаль прекрасный менеджер и именно он настоял на кандидатуре Бангонды, которого в упор не видели скауты, Медину не Абаскаль ли хотел видеть в Спартаке? вобщем мы привыкли, что вокруг команды всегда много нездорового шума и даже после прекрасной игры Спартака в первых пяти играх всё равно куча экспертов ищет чёрную кошку в комнате...
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:32
А может руководству Аякса взять и посетить Армению или хотя бы заехать в Сочи например.)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:18
Хотели купить Эдуарда Сперцяна , но переключили внимание на Арсена Захаряна , а в итоге купят Нобеля Арустамяна....
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:10
Это какое-то маниакальное желание у Аякса купить именно армянина.
Capral
Capral
вчера в 13:04
Аякс переключился на Захаряна (новый армянский канал).
А другие- они не смотрят? Есть много других программ- НТВ, Россия-1, ТНТ...
Но видимо самый популярный и смешной- канал Захарян.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ x5yvg9zbwvmz (раскрыть)
вчера в 12:41
Видимо,там засели националисты из наших,считающие,что армяне тоже чёрные.Поэтому им без разницы.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:40
Полюбили Захаряна,кинув Эдика Сперцяна,
вот такая клякса-драма из "Аякса"!
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:37
Сперцян Закарян один и тот же игрок
FenixSL
FenixSL ответ x5yvg9zbwvmz (раскрыть)
вчера в 12:36
разнообразие)
x5yvg9zbwvmz
x5yvg9zbwvmz
вчера в 12:32
Зачем Аяксу армяне, когда есть негры
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:31
Армянская сага получила новый объект
Гость
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