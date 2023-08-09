«Аякс» переключился на Захаряна после срыва трансфера Сперцяна

«Аякс» заинтересован в переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
По информации источника, нидерландский клуб переключил своё внимание на игрока после срыва сделки по трансферу хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
Амстердамцы готовы заплатить за футболиста около 10 млн евро.
А другие- они не смотрят? Есть много других программ- НТВ, Россия-1, ТНТ...
Но видимо самый популярный и смешной- канал Захарян.
А другие- они не смотрят? Есть много других программ- НТВ, Россия-1, ТНТ...
Но видимо самый популярный и смешной- канал Захарян.
Если взять для сравнения футбол Федотова, то в этом футболе очевидна тренерская мысль, тренерский почерк, тренерский футбольный взгляд. Не имея такой могучей атаки как у Спартака, и имея всю ЦЗ в лазарете, Федотов, несмотря на это, продолжает уверенно двигаться вперед. У него есть ИДЕЯ, именно то, чего нет у Абаскаля. Федотов - гибкий тренер, умеющий маневрировать и читать соперника!
Если взять для сравнения футбол Федотова, то в этом футболе очевидна тренерская мысль, тренерский почерк, тренерский футбольный взгляд. Не имея такой могучей атаки как у Спартака, и имея всю ЦЗ в лазарете, Федотов, несмотря на это, продолжает уверенно двигаться вперед. У него есть ИДЕЯ, именно то, чего нет у Абаскаля. Федотов - гибкий тренер, умеющий маневрировать и читать соперника!