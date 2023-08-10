«Брайтон» продаст Кайседо тому, кто больше заплатит

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо может покинуть клуб.
По данным источника, «чайки» готовы продать игрока в ту команду, которая предложит самую высокую цену.
На футболиста претендует «Ливерпуль», официального предложения от которого ждёт «Брайтон». «Красные» могут подать заявку либо сегодня, либо в пятницу. Интерес к эквадорцу также проявляет «Челси».
Не удивлюсь, если он вообще не нужен Ливерпулю.
Сам же Кайседо хочет уйти, и от злости собрал вещи и уехал из расположения команды, оштрафовали на месячную ЗП. Тут он сам дурак, никто его силой не заставлял продлевать контракт в марте 2023-ого года до 2028 года.
Челси давно ведет переговоры, но Брайтон отказываются от 80 млн., вроде полностью переключились на Ромео Лавиа уже.
Не удивлюсь, если он вообще не нужен Ливерпулю.
Сам же Кайседо хочет уйти, и от злости собрал вещи и уехал из расположения команды, оштрафовали на месячную ЗП. Тут он сам дурак, никто его силой не заставлял продлевать контракт в марте 2023-ого года до 2028 года.
Челси давно ведет переговоры, но Брайтон отказываются от 80 млн., вроде полностью переключились на Ромео Лавиа уже.