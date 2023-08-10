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«Брайтон» продаст Кайседо тому, кто больше заплатит

вчера, 23:53

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо может покинуть клуб.

По данным источника, «чайки» готовы продать игрока в ту команду, которая предложит самую высокую цену.

На футболиста претендует «Ливерпуль», официального предложения от которого ждёт «Брайтон». «Красные» могут подать заявку либо сегодня, либо в пятницу. Интерес к эквадорцу также проявляет «Челси».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:51
Собственно логичное решение, но как-будто мнение игрока в клубе совсем не интересует.
a66xtc9yaxrb
a66xtc9yaxrb
сегодня в 05:33
Чайки всегда стараются унести в клюве как можно больше
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:15
Аль Капоне: «Ничего личного, это просто бизнес».
496uyudhfym2
496uyudhfym2
сегодня в 00:56
Борьба нешутошная за Касейдо)
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:35, ред.
Устроили торги, чайки.
Не удивлюсь, если он вообще не нужен Ливерпулю.
Сам же Кайседо хочет уйти, и от злости собрал вещи и уехал из расположения команды, оштрафовали на месячную ЗП. Тут он сам дурак, никто его силой не заставлял продлевать контракт в марте 2023-ого года до 2028 года.
Челси давно ведет переговоры, но Брайтон отказываются от 80 млн., вроде полностью переключились на Ромео Лавиа уже.
sova147
sova147
сегодня в 00:08
Кто же предложит сумму первой????
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:08
Логично
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:58
Чисто коммерческий подход - по идеи не чего удивительного.
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