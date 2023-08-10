«Брайтон» продаст Кайседо тому, кто больше заплатит

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вчера, 23:53

Полузащитник «Брайтона» может покинуть клуб.

По данным источника, «чайки» готовы продать игрока в ту команду, которая предложит самую высокую цену.

На футболиста претендует «Ливерпуль», официального предложения от которого ждёт «Брайтон». «Красные» могут подать заявку либо сегодня, либо в пятницу. Интерес к эквадорцу также проявляет «Челси».