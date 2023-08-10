Мбаппе останется в ПСЖ .

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе не покинет клуб в это трансферное окно. Игрок сообщил президенту парижан Нассеру Аль-Хелаифи, что он отработает свой контракт до конца.
Соглашение Мбаппе с ПСЖ заканчивается летом 2024 года. Ранее футболист отказался его продлевать.
24-летний француз перешёл в ПСЖ из «Монако» летом 2017 года. Он сыграл 260 матчей за «красно-синих», забил 212 мячей и отдал 98 голевых передач. В прошедшем сезоне лучший игрок Франции провёл 43 игры, забил 41 мяч и отдал 10 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает Мбаппе в 180 миллионов евро.
А сколько стоит честь и уважение? И можно ли их продать за деньги, без которых ты даже не заболеешь от голода. Мбаппе очень нравился в 17-м году, и крайне раздражает сейчас. Жаль, что не те принципы ему алчная мама привила, как бы она не рассказывала о хорошем воспитании сына.
А сколько стоит честь и уважение? И можно ли их продать за деньги, без которых ты даже не заболеешь от голода. Мбаппе очень нравился в 17-м году, и крайне раздражает сейчас. Жаль, что не те принципы ему алчная мама привила, как бы она не рассказывала о хорошем воспитании сына.