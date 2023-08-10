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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе останется в ПСЖ

вчера, 16:46

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе не покинет клуб в это трансферное окно. Игрок сообщил президенту парижан Нассеру Аль-Хелаифи, что он отработает свой контракт до конца.

Соглашение Мбаппе с ПСЖ заканчивается летом 2024 года. Ранее футболист отказался его продлевать.

24-летний француз перешёл в ПСЖ из «Монако» летом 2017 года. Он сыграл 260 матчей за «красно-синих», забил 212 мячей и отдал 98 голевых передач. В прошедшем сезоне лучший игрок Франции провёл 43 игры, забил 41 мяч и отдал 10 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает Мбаппе в 180 миллионов евро.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:43
Пришлите уже к нему Дона Корлеоне с Люка Брази...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:36
Цирк с конями)))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 20:08
Надеюсь сценаристы Netflix уже принялись за работу. На роль Переса уже есть актер кстати.
Igo0rek
Igo0rek ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:05
А еще матадор и человек паук)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:59
Значит цирк продолжится с чем многих поздравляю.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 19:43
В общем, черепашка-ниндзя остаётся.
sihafazatron
sihafazatron ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 19:07
Вот он, смотри: вратарь, защитник, нападающий, тренер. Хет-трик в финале турнира кожаный мяч!!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:06
Хелаифи не обманешь...
ДСА
ДСА
вчера в 18:44
Берет тряпочку и идёт полировать лавочки.
adekvat
adekvat ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 18:42
Бесплатно и уйдет когда контракт закончится.
112910415
112910415
вчера в 18:41
про цирк ещё никто не писал ?! ))
наверно, уже было ...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:29
кто бы сомневался да он и вообще ещё продлит контракт кому он нужен за 200 лямов в Европе если только бесплатно
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:13
Мбаппе останется в ПСЖ .

У Флорентино Переса есть его телефон ☎️ !))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:13, ред.
Пару лет назад я думал и писал здесь что Холланд и Мбаппе- будущее футбола. Но видимо, со вторым я ошибся. Его всё больше беспокоят деньги, тогда как норвежец спокойно клепает голы. Вот ведь, по годам почти ровесники, а такие разные люди...
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 18:02
Интересно, сколько денег нужно для счастья. На десять миллионов можно безбедно жить всю жизнь. Но сто, вероятно, праправнуки в роскоши ещё купаться будут...

А сколько стоит честь и уважение? И можно ли их продать за деньги, без которых ты даже не заболеешь от голода. Мбаппе очень нравился в 17-м году, и крайне раздражает сейчас. Жаль, что не те принципы ему алчная мама привила, как бы она не рассказывала о хорошем воспитании сына.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:02
Очень радикально, но по делу. Нельзя вытрясти все миллионы из шейхов и свободно уйти в клуб своей мечты, предварительно вытрепав все нервы и тем и другим, это называется - Мбаппе а*уел, и другое название такому поведению подобрать очень трудно. Надо доработать контракт до конца и уходить без песен и плясок и больше так не поступать
Elliada
Elliada
вчера в 17:49
ПСЖ нужно посадить его на лавку на сезон, а потом пусть идет, куда хочет. Если ПСЖ разрешит ему играть, то сделают ему подарок. Что с ним, что без него ПСЖ выиграет чемпионат и вылетит из ЛЧ.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:38
Я понял: Мбаппе-это наш коллективный "сперцян-захарян".
ssspartak
ssspartak
вчера в 17:35
Цены в циферном выражении растут очень стремительно. Мне вот интересно поглядеть на игрока, который будет стоить 1 миллиард. Он наверно не касаясь мяча сможет его контролировать....
lotsman
lotsman
вчера в 17:20
Неужели сериал о Мбаппе закончился? В ПСЖ могут выдохнуть.))
FenixSL
FenixSL
вчера в 17:13
260 матчей за «красно-синих», забил 212 мячей и отдал 98 голевых передач

безумие
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:03
Свободным агентом уйдёт, посмотрим куда
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:01
А слабо его на лавку
Alex12357
Alex12357
вчера в 16:56, ред.
Ну вот теперь и чудненько ,Камерунский Эму и Дембеле в паре создадут микроклимат у шейхов!!!Реал с год поиграет нормально,без этого чучела!!!
rn9ts2d5y3xx
rn9ts2d5y3xx
вчера в 16:55
Даже Кейна продали, а этого нет
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:51
Как он заколебал
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