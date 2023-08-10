Мбаппе останется в ПСЖ .

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вчера, 16:46

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции не покинет клуб в это трансферное окно. Игрок сообщил президенту парижан , что он отработает свой контракт до конца.

Соглашение Мбаппе с ПСЖ заканчивается летом 2024 года. Ранее футболист отказался его продлевать.

24-летний француз перешёл в ПСЖ из «Монако» летом 2017 года. Он сыграл 260 матчей за «красно-синих», забил 212 мячей и отдал 98 голевых передач. В прошедшем сезоне лучший игрок Франции провёл 43 игры, забил 41 мяч и отдал 10 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает Мбаппе в 180 миллионов евро.