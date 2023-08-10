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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ и Неймар ищут оптимальное решение по уходу игрока

вчера, 19:59

Нападающий ПСЖ Неймар может покинуть команду.

По информации источника, клуб и футболист работают над тем, чтобы найти наилучшее решение по уходу бразильца.

Форвард имеет предложение от саудовского «Аль-Хиляля», также к нему проявляют интерес в МЛС и «Барселоне».

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Все комментарии
agentSmith.
agentSmith.
сегодня в 03:34
Рассыпался проект шейхов по скупке всего блестящего... И это не может не радовать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:54
Неймар больше актер чем игрок...
Понятна имиджевая составляющая аравийской лиги скупающих оптом всех хороших игроков...но праздный и иногда розововолосый Неймар то им зачем??
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:49
Слабак.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:16, ред.
Все смеются и подьё...ывают бразильца.
А я б на его месте забил бы х...й и спокойно б отдыхал ..., до открытия сезона.
Неймар - один из лучших игроков современности, поэтому ... что не позволено слесарю, дозволено Кесарю.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 20:56
Оптимальное решение для него - это завершить карьеру
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:34
Кому он нужен из Европы? Дорога только в Саудию
drug01
drug01
вчера в 20:01
Слишком долго решают, пора уже играть!!!!
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