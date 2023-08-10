ПСЖ и Неймар ищут оптимальное решение по уходу игрока

Нападающий ПСЖ Неймар может покинуть команду.
По информации источника, клуб и футболист работают над тем, чтобы найти наилучшее решение по уходу бразильца.
Форвард имеет предложение от саудовского «Аль-Хиляля», также к нему проявляют интерес в МЛС и «Барселоне».
Понятна имиджевая составляющая аравийской лиги скупающих оптом всех хороших игроков...но праздный и иногда розововолосый Неймар то им зачем??
Понятна имиджевая составляющая аравийской лиги скупающих оптом всех хороших игроков...но праздный и иногда розововолосый Неймар то им зачем??
А я б на его месте забил бы х...й и спокойно б отдыхал ..., до открытия сезона.
Неймар - один из лучших игроков современности, поэтому ... что не позволено слесарю, дозволено Кесарю.
А я б на его месте забил бы х...й и спокойно б отдыхал ..., до открытия сезона.
Неймар - один из лучших игроков современности, поэтому ... что не позволено слесарю, дозволено Кесарю.