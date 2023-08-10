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Кейн, скорее всего, останется в «Тоттенхэме»

вчера, 18:52

Нападающий Харри Кейн с большой долей вероятности останется в «Тоттенхэме», несмотря на то, что ранее, как сообщалось, был согласован переход игрока в «Баварию».

У форварда остаётся год по действующему контракту с английским клубом.

Кейн — воспитанник «шпор», за основную команду он выступает с 2011 года.

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Все комментарии
soccer player 1
soccer player 1 ответ ilia77707 (раскрыть)
сегодня в 06:17
Так в сезоне 18/19 они же дошли до финала? Одолев в плей офф Боруссию, Манчестер сити и Аякс. А финал проиграли Ливерпулю…
112910415
112910415
сегодня в 04:48
ещё и тут странный сериал ...
zooveterinar
zooveterinar ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 23:44
Да!!!и еще топтаться на пятом,четвертых местах,в клубе,с непонятным вектором развития,где непонятно,чего хотят!!! Нихрена,он не выиграет,в тоттенхэме,вот увидишь,кроме заработанных денег,клуб ноль!!!
Igo0rek
Igo0rek ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:41
Я думаю он подождет год и уйдет свободным агентом в английский клуб
DXTK
DXTK ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:23, ред.
Ну как сказать....

Как он только уйдет из Тотенхэма в большой клуб за трофеями и не важно это клуб АПЛ будет или другого чемпионата Бавария Реал Ювентус ПСЖ и тд...... он станет иудой, также ему припомнят фото маленького пухлеша в футболке Арсенала. Ведь Харри любил Арсенал мечтал там играть но его заброковали и он пошел в Тоттенхэм.

PS в Англии фанаты не прощают когда футболист уходит в другой клуб не только по принципиальному дерби, но и ради бабла и трофеев. (Сол Кемпбел, Эшли Коул, как пример))
DXTK
DXTK
вчера в 23:07
Леви лучше бы ты продал Кейна иначе он свободным уйдет. но видимо история с Делли Алли ничему не учит. Тем более сегодня для Кейна нету никакой перспективы играть за шпор, ни с точки зрения таблицы, так как врядли в топ 4 попадут, нету топового тренера и да и на трофеи клуб не будет претендовать, будем надеяться он все же будет играть за честь команды.

PS В прошлом сезоне наверно только к Кейну не было причин предератся из-за провального сезона
ilia77707
ilia77707 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:26
Ну легендой его ни по каким критериям не назовешь , ни по игровым ни по результатам , не выйграл просто ничего ....,забивал конечно не мало за команду которая не является топовой даже в АПЛ , хороший нападающий , но не более
Capral
Capral ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:26
Это вы так считаете. А если принять во внимание его личное желание перейти в Баварию, вероятно, он- думает по другому... И еще, играть в Баварии и побеждать, на мой взгляд- почётнее, чем сидеть в середняке Тотенхеме.
Igo0rek
Igo0rek ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:13
Ну вот ему и предстоит выбрать между титулом чемпиона Германии и регалий в АПЛ. Но согласись, что его бы больше вспоминали как рекордсмена по голам в АПЛ, нежели как чемпиона Германии.
Capral
Capral ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:06
Играя в ТХ, Кейн вряд ли станет чемпионом. А вот в Баварии- вполне. Почему бы ему не поиграть на другом уровне и что-то выиграть. Для него это последний шанс...
Igo0rek
Igo0rek ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:03
Я уже говорил, что в случае с Кейном выбор очевиден. Если бы Кейн только начинал играть, и провел пару сезонов на высоком уровне, то переход в Баварию очевидно был бы шагом вперед. Но с индивидуальными регалиями Кейна в АПЛ, уход из этой лиги опрометчивое решение. Если это конечно не переход в Реал.
Capral
Capral ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:55
А я уже всё объяснил. В вашем понимании- игрок должен сидеть в одном клубе вечно и жить воспоминаниями, и не рыпаться. Вместо того, чтобы увидеть футбол других стран, причем, далеко не последних по футбольному. Вот этого я не понимаю. К тому же, ваше пренебрежительное отношение к Салатнице, а значит и к такому великому клубу как Бавария- выглядит неуважительно!!!

Я могу понять, когда о британском футболе пишет человек, знающий АПЛ, изучающий её изнутри. Но ваши познания, ни о Бундесе, ни о АПЛ- меня не впечатлили... Извините.
Igo0rek
Igo0rek ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:46
Я не совсем понял суть претензии
Igo0rek
Igo0rek ответ Sukhoverkov2012 (раскрыть)
вчера в 21:44
Я высказываюсь исключительно как потребитель. АПЛ отвечает почти всем моим критериям. От качества футбола, до ТВ картинки. Бундеслига мне не нравится, там не на что смотреть (на мой вкус), Бавария общипывает весь внутренний рынок, забирая лучших немцев. Единственное, что мне нравится в Бундселиге, это Боруссия Дортмунд, потому сто Сигнал идуна парк, по атмосфере лучший стадион на котором я был.
Манчестер Сити до Баварии как до Луны? Я не понимаю, что для тебя является мерилом успеха в этом контексте, больше кубков ЛЧ? Или то что Бавария их выиграла раньше? Ну сомнительно. Путь Манчестер Сити до Баварии в таком случае достаточно близок.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:40
Интересный расклад конечно же, но если это правда, то решение Кейна нужно уважать! Да, у каждого игрока есть свои цели, свои ценности и всё такое.... возможно, для Кейна важнее побить рекорд Ширера, возможно просто не хочет оставлять команду, когда в нее пришел новый тренер, тем более что до старта чемпионата осталось всего пару дней, может еще что то....всего мы всё равно не знаем. Даже если он не перейдет в Баварию и не побьет рекорд Ширера, то он всё равно останется легендой хотя бы для болельщиков Тоттенхэма
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:17
Хотелось бы посмотреть этого футболиста в более сильном клубе, чем "Тоттенхэм". Думаю, что он и сам этого хочет.
ilia77707
ilia77707 ответ Sukhoverkov2012 (раскрыть)
вчера в 21:09
Даже с огромными финансовыми вливаниями команды из апл как не умели играть так и не научились , выступление в Европе это показывают , играют просто позорно , но исключение это Ман сити , все-таки Гвардиола это выдающийся тренер...
Capral
Capral ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:06
А ваше отношение к Салатнице, о которой вы ни сном ни духом- звучит нормально?
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 20:57
Без Шейхов ваш бы мешочек в чемпионшипе болтался как и половина английской лиги Но дело даже не в этом А в том Как вы любите гнобить другие лиги и хвалить свою английскую премьер лигу У всех свой вкус но уважать надо всех тем более такого гранда как Бавария Сити до нее как пешком до луны
ilia77707
ilia77707 ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 20:52, ред.
в еврокубке он дошел с Тотэнхемом до 1,4 лч , а это 8 лучших команд Европы и вылетели от Милана затем , а с Зенитом до какой стадии лч он дойдет ?Что касается его перехода в Баварию то безусловно Бавария даст ему новые шансы достичь большего в Европе , но Кейн этих новых шансов не даст Баварии , все-таки это он не топ нападующий , Левандовский на минималках...
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:50
Давайте обменяем Кейна на Мбаппе)
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:29
Скучно ему будет в Бундеслиги
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 20:26
А чем для него отличается Кубок РФ . или чемпион РПЛ от еженедельно разыгрываемого в Лондоне приза на скачках. Да ничем. Оно в РФ ему надо, тем более с Зенитом.
Capral
Capral ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 20:22
Свой след в АПЛ- он уже оставил. Но если так думать как вы, то, и Месси, и Рон, и Пеле- должны были сидеть пожизненно в своих клубах и не высовываться. Что касается немецкой салатницы, то это- только ваше субъективное мнение...
UncleZack
UncleZack ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 20:19
Чемпионство он взял с Блэкберном,с Ньюкаслом лигу позорно слили МЮ имея отрыв в десять очков.
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:15
Если Кейн перейдет в Зенит это 100 раз лучше чем остаться в Тотенхеме. С Зенитом он выграет чемпионат или кубок России но серевно будет иметь в копилке трофей. С Тотенхемом он не выграеть апл или кубок Англии а в еврокубки они просто участвуют
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:06
Как только вообще речь зашла о переходе якобы Кейна в Баварию, я сразу сказал что никуда он не перейдёт . Тоттенхэм это его дом .
Igo0rek
Igo0rek ответ Viduka (раскрыть)
вчера в 20:04
Тут не поспоришь)
Igo0rek
Igo0rek ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:03
В Англии у него есть наследие в виде наколоченных голов, он лидер команды, и на чаше весов, на мой взгляд, это лучше немецкой салатницы. Иными словами я бы выбрал войти в историю английского футбола оставшись без трофея, чем пошел бы за тарелкой Бундеслиги. А в другой английский клуб ТТХ точно не продаст Кейна, если тот конечно через год не включит режим Мбаппе с ультиматумами.
Igo0rek
Igo0rek ответ Sukhoverkov2012 (раскрыть)
вчера в 20:01
Тебе не кажется, что сама метафора "денежный мешок" по отношению к очень богатому футбольному клубу, звучит как-то не очень? Сколько денег влезает в денежный мешок? Я думаю максимум несколько сотен тысяч долларов. У профессиональных клубов на счетах миллионы долларов, даже во вторых дивизионах есть бюджеты в миллион+ долларов. По такой логике каждый футбольный клуб, это денежный мешок.

Коль уж вам нравится клеймить Манчестер Сити названиями из финансового сектора, то я выдвигаю новый тезис. Отныне Манчестер Сипи, это не денежный мешок, а мать его центрбанк.
Гость
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