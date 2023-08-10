Кейн, скорее всего, останется в «Тоттенхэме»

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вчера, 18:52

Нападающий с большой долей вероятности останется в «Тоттенхэме», несмотря на то, что ранее, как сообщалось, был согласован переход игрока в «Баварию».

У форварда остаётся год по действующему контракту с английским клубом.

Кейн — воспитанник «шпор», за основную команду он выступает с 2011 года.