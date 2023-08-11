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Кайседо подписался на «Челси» в соцсетях

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Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:50
Ну, значит не с проста отказал Ливерпулю. Значит реально хочет именно в Челси.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:16
Что за Санта-Барбара? Клопп говорит одно, потом выясняется что Моисей Челси обещал и подписался на них!... И вообще у Челси попа не треснет от полузащитников?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:03
Ну подписался и что?
Не стоит делать сенсацию от перехода игрока из середняка в команду середняк.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:57
Ну это совсем ничего не значит и просто домыслы журналистов.
FenixSL
FenixSL
вчера в 16:55
давайте новость как он поставил лайк под постом Ливерпуля
протон
протон
вчера в 16:52
В детстве болел за МЮ
Зимой просился в Арсенал
Щас договорился с Ливерпулем, но хочет в Челси)
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