Кайседо подписался на «Челси» в соцсетях

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо хочет перейти в «Челси».
Час назад футболист подписался на лондонский клуб в социальных сетях, намекая на свой трансфер.
Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо хочет перейти в «Челси».
Час назад футболист подписался на лондонский клуб в социальных сетях, намекая на свой трансфер.
Не стоит делать сенсацию от перехода игрока из середняка в команду середняк.
Не стоит делать сенсацию от перехода игрока из середняка в команду середняк.
Зимой просился в Арсенал
Щас договорился с Ливерпулем, но хочет в Челси)
Зимой просился в Арсенал
Щас договорился с Ливерпулем, но хочет в Челси)