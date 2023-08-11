Луис Энрике: «Дембеле уже на 99% игрок ПСЖ»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике подтвердил, что нападающий «Барселоны» Усман Дембеле скоро перейдёт в парижский клуб.
Можно сказать, что Дембеле уже 99% футболист ПСЖ.
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике подтвердил, что нападающий «Барселоны» Усман Дембеле скоро перейдёт в парижский клуб.
Можно сказать, что Дембеле уже 99% футболист ПСЖ.
На 99 % будет про...рана Лига 1 в этом сезоне.
Скриньте, друзья.
На 99 % будет про...рана Лига 1 в этом сезоне.
Скриньте, друзья.
Да, нормально.
Вот официальный источник:
https://www.rfs.ru/cup/tournament
Да, нормально.
Вот официальный источник:
https://www.rfs.ru/cup/tournament
https://m.soccer.ru/blogs/record/1358299/cska-fakel
В группе D у Пари НН 2 очка в таблице при 1 победе. Это нормально?
Не могу найти, где это прописано. За победу по пенальти дают 2 очка?
https://m.soccer.ru/blogs/record/1358299/cska-fakel
В группе D у Пари НН 2 очка в таблице при 1 победе. Это нормально?
Не могу найти, где это прописано. За победу по пенальти дают 2 очка?