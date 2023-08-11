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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Луис Энрике: «Дембеле уже на 99% игрок ПСЖ»

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:43
Давай, Луис, давай!
На 99 % будет про...рана Лига 1 в этом сезоне.
Скриньте, друзья.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 17:10
Готовьте лазарет на 99%... Хе..
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 17:06
Условия продления контракта с Мбаппе прошлогодние начинают работать. Пришёл Дембеле ушёл Неймар и Месси. В последней серии контракт будет продлён с Мбаппе
shlomo
shlomo
вчера в 16:59
Иногда и один процент может сыграть свою роль...:)))
sova147
sova147
вчера в 16:54
Что-же будем смотреть за его игрой ПСЖ!
Liouville
Liouville ответ LevaSamara (раскрыть)
вчера в 16:49
Здравствуйте.
Да, нормально.
Вот официальный источник:
https://www.rfs.ru/cup/tournament
LevaSamara
LevaSamara
вчера в 16:40, ред.
Здравствуйте.
https://m.soccer.ru/blogs/record/1358299/cska-fakel
В группе D у Пари НН 2 очка в таблице при 1 победе. Это нормально?
Не могу найти, где это прописано. За победу по пенальти дают 2 очка?
tht6r23txafp
tht6r23txafp
вчера в 16:28
Пусть теперь парижане с ним мучаются
Гость
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