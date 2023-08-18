«Бавария» готова продать Павара

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар может покинуть клуб. Мюнхенцы готовы продать игрока сборной Франции, так как через год его контракт закончится. «Бавария» будет рассматривать предложения от 40 миллионов евро.
Павар выступают за немецкий клуб с лета 2019 года (163 игры, 12 голов, 12 ассистов и 24 карточки (23 жёлтые и 1 красная)). В прошедшем сезоне правый защитник сыграл 43 матча, забил 7 мячей, отметился результативной передачей и получил 10 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Павара хочет подписать «Интер».
Если что-нибудь увижу- обязательно пришлю. Пару дней назад, Л.Маттеус заступился за Тухеля, типа, не будем человеку мешать, пусть работает, а там посмотрим...
А ведь он, больше всех возмущался увольнением Нагеля и приглашением Тухеля.
Если что-нибудь увижу- обязательно пришлю. Пару дней назад, Л.Маттеус заступился за Тухеля, типа, не будем человеку мешать, пусть работает, а там посмотрим...
А ведь он, больше всех возмущался увольнением Нагеля и приглашением Тухеля.
Вобщем, ничего хорошего не будет. А началось всё это, как раз при Нагельсманне, которого многие так любят, и который, до сих пор сидит без работы...
Вобщем, ничего хорошего не будет. А началось всё это, как раз при Нагельсманне, которого многие так любят, и который, до сих пор сидит без работы...