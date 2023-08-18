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«Бавария» готова продать Павара

вчера, 11:41

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар может покинуть клуб. Мюнхенцы готовы продать игрока сборной Франции, так как через год его контракт закончится. «Бавария» будет рассматривать предложения от 40 миллионов евро.

Павар выступают за немецкий клуб с лета 2019 года (163 игры, 12 голов, 12 ассистов и 24 карточки (23 жёлтые и 1 красная)). В прошедшем сезоне правый защитник сыграл 43 матча, забил 7 мячей, отметился результативной передачей и получил 10 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Павара хочет подписать «Интер».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 00:18
Привет, Салих!
Если что-нибудь увижу- обязательно пришлю. Пару дней назад, Л.Маттеус заступился за Тухеля, типа, не будем человеку мешать, пусть работает, а там посмотрим...

А ведь он, больше всех возмущался увольнением Нагеля и приглашением Тухеля.
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:07
Пришли пожалуйста ссылку, Киммиха я давно отметил как баламута в Баварии. Ничего из себя не представляет, только тормозит игру и создаёт напряжение…
НикСта63
НикСта63
вчера в 20:48
Очень жаль☹️ на мой взгляд один из лучших защитников. Его только мотивировать надо.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:39
Забитцер уже игрок Боруссии Д.
протон
протон
вчера в 15:53
Если Павара продадут - можно перечеркнуть всю трансферную компанию. Хороший, старательный игрок на две позиции, один из основных в сборной Франции. Оставлять Куасси, Упамекано, Де Лигта и Маззрауи с Саром на его позиции - губительно. Еще Забитцера думаю нельзя продавать, там нужен 4й игрок в центре, и он уж точно заслуживает второго шанса.
ilia77707
ilia77707
вчера в 15:01
Добро пожаловать в Интер , там уже все договорено с игроком , осталось договориться с Баварией , так как контракт заканчивается через год и отношения между клубами хорошие , думаю дело сделано
Ice van Reed
Ice van Reed ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 13:02
Потому что холодильник не продали, в ФФП не вписывается МЮ
Capral
Capral
вчера в 12:58, ред.
Новая статья М.Баслера: "Й.Киммих раскалывает Баварию"!
Вобщем, ничего хорошего не будет. А началось всё это, как раз при Нагельсманне, которого многие так любят, и который, до сих пор сидит без работы...
labasy
labasy
вчера в 12:43
Он Ливерпулю больше нужен, при том Клопп любить игроков из бундеслиги, если возьмёт то можно Трента посадить на лавку на долго или наиграть в качестве опорника, но сомневаюсь что он там тоже пожарить будет
galem72
galem72
вчера в 12:17
Не понимаю, почему ЭтХ не хочет забрать в клуб этого топаря? В Юнайтед реально нет ни одного нормального правого латераля. Что Уан-Биссака, что Дало — по 5 нормальных матчей за сезон.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:48
Без работы точно не останется.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:43
За хорошие деньги почему бы не продать?...
Гость
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