«Бавария» готова продать Павара

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вчера, 11:41

Защитник «Баварии» может покинуть клуб. Мюнхенцы готовы продать игрока сборной Франции, так как через год его контракт закончится. «Бавария» будет рассматривать предложения от 40 миллионов евро.

Павар выступают за немецкий клуб с лета 2019 года (163 игры, 12 голов, 12 ассистов и 24 карточки (23 жёлтые и 1 красная)). В прошедшем сезоне правый защитник сыграл 43 матча, забил 7 мячей, отметился результативной передачей и получил 10 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Павара хочет подписать «Интер».