Ляпорт объявил об уходе из «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт в соцсетях объявил об уходе из клуба.
Дорогие «горожане», сегодня я хотел бы поделиться с вами историей...
Для меня было честью и удовольствием носить эти цвета, и я надеюсь, что вы запомните меня положительным образом. Это продолжалось пять с половиной незабываемых лет. Множество воспоминаний, которые я навсегда сохраню в своём сердце. Я хочу поблагодарить всех, кто сделал это путешествие возможным: совет директоров «Манчестер Сити», тренеров и весь персонал, каждого товарища по команде, с которым я делил раздевалку, и, конечно же, всех вас.
Ещё раз спасибо за всё. Желаю вам удачи в будущем, всегда буду следить за вами, ребята.
Прикольно голы праздновал!)))
Прикольно голы праздновал!)))
Неужели ты не понял, дружище ?)
Неужели ты не понял, дружище ?)
И... как этот досвидос понимать ?
И... как этот досвидос понимать ?