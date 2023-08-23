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Ляпорт объявил об уходе из «Манчестер Сити»

вчера, 23:47

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт в соцсетях объявил об уходе из клуба.

Дорогие «горожане», сегодня я хотел бы поделиться с вами историей...

Для меня было честью и удовольствием носить эти цвета, и я надеюсь, что вы запомните меня положительным образом. Это продолжалось пять с половиной незабываемых лет. Множество воспоминаний, которые я навсегда сохраню в своём сердце. Я хочу поблагодарить всех, кто сделал это путешествие возможным: совет директоров «Манчестер Сити», тренеров и весь персонал, каждого товарища по команде, с которым я делил раздевалку, и, конечно же, всех вас.

Ещё раз спасибо за всё. Желаю вам удачи в будущем, всегда буду следить за вами, ребята.

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Все комментарии
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:48
Да, начинал отменно, но потом стал хандрить, скорее всего, роль лидера обороны сильно давила, с чем тот же Диаш справился) Эмерик, кстати, своим единственным голом в финале Кубка английской лиги лишил шпор трофея, такое не забываем, будем помнить)) По характеру тоже хорош, не ныл, помогал команде. Он точно заслуживает похвалы за проведенные годы, удачи ему)
Sadjon
Sadjon
сегодня в 10:28
Удачи есу в новом клубе, там состав отличный собирается.....
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:18
Правильно, баблишка срубит)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:08
Удачи Эмерику в дальнейшем.
Прикольно голы праздновал!)))
Elliada
Elliada
сегодня в 07:22
Что сказать, удачи. В последнее время очень мало играл, Пепу он не нужен был. А так у Аль-Насра денег заработает
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 07:21
Ему предложили больше денег и он согласился
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:55
А я уже в кондициях не все перевариваю) теперь понял. Ну ты понял)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:53, ред.
Я от третьего лица перефразировал "тщедушный прощай" Лапорты в адрес МС.

Неужели ты не понял, дружище ?)
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:44
Куда ты собрался друг?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:42, ред.
Пацаны, братаны... я вас всех люблю, мне с вами было хорошо и комфортно...., поэтому прощайте.
И... как этот досвидос понимать ?
Гость
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