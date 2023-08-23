Ляпорт объявил об уходе из «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» в соцсетях объявил об уходе из клуба.

Дорогие «горожане», сегодня я хотел бы поделиться с вами историей...

Для меня было честью и удовольствием носить эти цвета, и я надеюсь, что вы запомните меня положительным образом. Это продолжалось пять с половиной незабываемых лет. Множество воспоминаний, которые я навсегда сохраню в своём сердце. Я хочу поблагодарить всех, кто сделал это путешествие возможным: совет директоров «Манчестер Сити», тренеров и весь персонал, каждого товарища по команде, с которым я делил раздевалку, и, конечно же, всех вас.

Ещё раз спасибо за всё. Желаю вам удачи в будущем, всегда буду следить за вами, ребята.