Бернарду Силва продлил контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник Бернарду Силва подписал новое соглашение с «Манчестер Сити». Об этом сообщила пресс-служба «горожан».
Португалец продлил контракт до лета 2026 года.
Полузащитник Бернарду Силва подписал новое соглашение с «Манчестер Сити». Об этом сообщила пресс-служба «горожан».
Португалец продлил контракт до лета 2026 года.
То же самое касается и трансфера Уокера!
То же самое касается и трансфера Уокера!
А с Ньюкаслом Пеп ухитрился сочинить вполне рабочую схему где справа в атаке вообще постоянного игрока не было.
А с Ньюкаслом Пеп ухитрился сочинить вполне рабочую схему где справа в атаке вообще постоянного игрока не было.