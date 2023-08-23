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Бернарду Силва продлил контракт с «Манчестер Сити»

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:36, ред.
Ноль в сборной не он, а тренер этой сборной (Энрике).
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:20, ред.
Те, кто тут хоть немного петрит в футболе, ни на йоту не сомневались в том, что Силва останется в МС.
Только идиот мог отпустить такого игрока на вольные хлеба. Гвардиола же однозначно с головой дружит..., в чём я лишний раз и убедился.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:19
За сколько он продлил? Вот в чём вопрос.
Viduka
Viduka ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:59, ред.
Вроде же согласовали трансфер Доку?:) Хотя, как по мне, это бегунок-дриблер типа Адама Траоре:) Т.е. резкий, быстрый, умело обращающийся с мячом, но при этом ноги не поспевают за головой:) Пеп же, насколько мне известно, апологет объективности, т.е. что мяч быстрее любого игрока, поэтому в его командах лучше приживаются игроки с быстрой головой, нежели ногами:) Что Иньеста в Барселоне, что Мюллер в Баварии, что Де Брёйне в Сити:)
John 5mith
John 5mith ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:53
Ну не такие уж проблемы у Сити с составом. После ухода Мареза на правый фланг в принципе объявлен открытый конкурс. Первый кандидат конечно Бернарду, но еще в претендентах Фоден, Альварес и Палмер.
А с Ньюкаслом Пеп ухитрился сочинить вполне рабочую схему где справа в атаке вообще постоянного игрока не было.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:28
Принял правильное решение,зачем бегать по клубам.
Elliada
Elliada
вчера в 21:46
Хорошо, что продлили.
Igo0rek
Igo0rek ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 21:46
Мы сейчас экспертное мнение услышали, или что? Справа некого в принципе больше ставить, кроме Бернарду Силвы... Мой тебе совет, смотри лучше какой-нибудь керлинг, там тебе будет легче разобраться думаю.
Igo0rek
Igo0rek ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:41
Там вся сборная полный ноль.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:36
Он не будет основным игроком
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:29
Думаю это один из лучших трансферов Сити в это ТО! Да, я знаю что он уже давно выступает за горожан, но игрок хотел смены обстановки и готов был перейти в Барселону, а Пеп очень хотел,что бы игрок остался, в итоге думаю Гвардиола будет счастлив! Команду уже покинули Гюндоган и Марез, плюс на несколько месяцев вылетел КДБ, и Сити бы пришлось не сладко...
То же самое касается и трансфера Уокера!
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:05
Мог поехать в Аравию, хотя Шейхи Сити тоже неплохо кормят
протон
протон
вчера в 20:41
Гений в Сити и ноль в сборной. Бывает же.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 20:16
Наконец-то одумался
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:15
Не легко это далось клубу.
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