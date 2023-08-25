ЦСКА критически затянул с трансферами. На левом фланге надо перекрыть четыре потери

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сегодня, 13:11

«Армейцев» бросили не только Зайнутдинов с Мединой.

У «красно-синих» карусель на левом фланге

Справа у ЦСКА в прошлом сезоне всегда играл Гайич. Не самый сильный футболист, но намного опытнее, чем 17-летний Глебов. А вот слева увидели четырех проверенных игроков, Мойсеса, Облякова, Медину и Зайнутдинова. Один матч провел Носков. Прошло всего несколько месяцев, но из пятерки никого нельзя отправить на левый фланг на три десятка матчей. Мойсес нужен в центре обороны, ведь в лазарете Дивеев. Зайнутдинов вчера забил в квалификации ЛК победный гол «Бешикташа» на 95-й минуте.

Медина – футболист «Спартака». Сделка отражает отношения Федотова и атакующего хавбека, которого использовали как левого латераля. Смена позиций это фишка тренера ЦСКА . Но нет смысла загонять Облякова на фланг на целый сезон. Хавбек раскрылся в роли правого инсайда. Сейчас на этой позиции играет Мухин, но молодой опорник вряд ли выиграет конкуренцию у «десятки» московского клуба. Тем более, есть вопросы к работе Заболотного. Форвард Антон то хорош, то выпадает и промахивается.

Приезд чилийского нападающего Давилы ведет к тройке с Обляковым и Чаловым в атаке. А вот слева нужен новичок. Ушли Медина и Зайнутдинов. Отпустили 32-летнего Щенникова. С Георгием не продлили контракт, травмы замучили беднягу. Летом ушел в «Антверпен» свободным агентом Эджуке, игравший слева в позапрошлом сезоне. «Динамо» обсуждает сделку с Карраскалем. Теряют четырех мастеров, игравших слева на разной высоте. А Обляков с радостью вернется в линию атаки в ближайших турах.

Семнадцатилетние игроки не спасут ЦСКА

«Зенит» силой денег забрал у ЦСКА Марио Фернандеса. А Бабаев не скрывал, что были близки к заключению контракта, пока на горизонте появился лев с набитыми карманами. «Армейцы» стыдливо молчат, что даже Гайич не устраивал тренера Федотова. Когда возвращаешь легенду ЦСКА , то планируешь использовать Марио в основе, а серба посадить на лавку. Сейчас Гайича подменяет 17-летний полузащитник Глебов, но это еще одна иллюстрация поговорки «голь на выдумку хитра».

Слева светился 17-летний Рядно, но ставка на школьников опасная на дистанции. Их организмы не привыкли к нагрузкам взрослого футбола. Можно поломать футболиста. «Армейцы» загоняли центрального защитника Вадима Карпова несколько сезонов назад, теперь и след простыл. Также юные игроки могут ошибаться, особенно с учетом важности позиций латералей в схеме Федотова «3-4-2-1». Высота командного прессинга в важном разговоре получает определяющую роль.

ЦСКА старается интенсивно играть без мяча. Но как только попадается соперник, который понимает такой футбол, вроде разных по стилю «Урала», «Факела» и «Динамо», то следуют поражения «армейцев». Даже против «Локомотива» в дерби почти полчаса соседям удавалось давить на ворота Акинфеева, хотя на флангах были опытные Гайич и Зайнутдинов, а в центре обороны тройка Виллиана, Мойсеса и Набабкина. ЦСКА нужен баланс, а Рядно не закроет огромную дыру слева.

Опять нашли нового латераля в Бразилии

Скауты ЦСКА следили не только за злоключениями Фернандеса. В случае Марио скорее надо было узнавать о поведении игрока за полем, так как ветеран почти не играл в Бразилии. А вот Луис Антонио Да Роша Джуниор, известный как Жуниньо Капишаба, постоянно в основе бразильского клуба «Ред Булл Брагантино». Левому латералю 26 лет, у него контракт на три года. Рыночная стоимость смешная – 1,3 млн евро, но у ЦСКА просят больше денег.

Капишаба числился в «Гремио», но отправлялся по арендам. А затем в него поверили в корпорации «Ред Булл». В этом году игрок в классной форме, был в символической сборной Лиги Паулиста, престижного чемпионата штата Сан-Паулу. Жуниньо лучший в «Брагантино», где раньше зажигал Клаудиньо. Капишаба играет ближе к защите, поэтому результативность не впечатляет, 2 гола и 1 ассист в Серии А, регулярном чемпионате Бразилии.

Зато через латераля ведут игру, приличный футболист в хорошем состоянии. На это весь расчет ЦСКА . Им нужен человек, который не будет долго адаптироваться, а сразу сможет влиться в основу, как получилось у Мойсеса, раскрывшегося на двух позициях. Главное, чтобы Капишабу не перехватил другой клуб, потому что цель заметная. Хорошо тащит мяч флангом, чисто ведет борьбу. Федотов может раскрыть футболиста, по уровню не ниже Медины.

Вряд ли у ЦСКА много денег на новичков

Покупки зависят от продаж, вроде ухода Зайнутдинова в «Бешикташ». Также мечтают отправить Карраскаля именно в клуб РПЛ , чтобы быстро получить первый жирный платеж от «Динамо». Только после этого продолжат скромную трансферную кампанию. Финансового размаха, как у «Спартака», который тратит десятки миллионов евро, нет. Зато у ЦСКА есть средства от соседей за переход Медины.

Но деньги нужны также для жизни клуба. Не исключается в будущем уход Чалова. Трансфер станет аналогом спасительной сделки по Головину с «Монако». Но в подобном режиме сложно воевать за трофеи и показывать стабильный футбол. Тренер Федотов не может забивать с метра вместо Заболотного. Или не бить соперников по ногам, как умеет в обороне ветеран из ветеранов Набабкин.

Также Федотову нельзя оставлять Облякова слева. Не стоит зарывать талант диспетчера. Так что Жуниньо Капишаба это логичный новичок. Бразилец играет на всех позициях слева. Светился даже в центре защиты, когда «Брагантино» переходил на схему с тремя игроками в обороне. А Мойсес уже играл в центре в тройке, в загашнике у ЦСКА будет бразильская линия обороны – Роша, Мойсес и Капишаба.

«Армейцам» повезло, что в РФС выбили длительный трансферный период до 14 сентября. Поступили так специально, чтобы в ведущих лигах закрыли окна, а команды РПЛ поживились теми, кого не забрали скауты из еврокубков и богатые участники элитных лиг. У Бабаева три недели, чтобы порадовать фанатов ЦСКА , а у Федотова нет времени. Для раскачки матчи с бывшими клубами, «Оренбургом» и «Сочи».