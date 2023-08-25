Чавес прошёл медосмотр перед переходом в «Динамо»

Агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника Луиса Чавеса, рассказал о ситуации с переходом игрока в «Динамо».
Чавес сегодня прошёл медосмотр, всё хорошо.
По информации источника, контракт с мексиканцем будет рассчитан на 4 года.
Агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника Луиса Чавеса, рассказал о ситуации с переходом игрока в «Динамо».
Чавес сегодня прошёл медосмотр, всё хорошо.
По информации источника, контракт с мексиканцем будет рассчитан на 4 года.
Пока Динамо опубликовало презентационный ролик с участием Паши Деревянко. Получилось симпатично (есть в инете).
А вот от просмотра аналогичного ролика Аль-Раеда, презентующего Матиаса Норманна, можно кататься под столом))
Сюжет- бесстрашный викинг, побеждающий драконов..)))
Пока Динамо опубликовало презентационный ролик с участием Паши Деревянко. Получилось симпатично (есть в инете).
А вот от просмотра аналогичного ролика Аль-Раеда, презентующего Матиаса Норманна, можно кататься под столом))
Сюжет- бесстрашный викинг, побеждающий драконов..)))
ждем официального объявления из клуба, что контракт подписан с Чавесом.....и с Карасскалем, обещали в воскресенье..
ждем официального объявления из клуба, что контракт подписан с Чавесом.....и с Карасскалем, обещали в воскресенье..