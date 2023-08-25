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Чавес прошёл медосмотр перед переходом в «Динамо»

вчера, 15:46

Агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника Луиса Чавеса, рассказал о ситуации с переходом игрока в «Динамо».

Чавес сегодня прошёл медосмотр, всё хорошо.

По информации источника, контракт с мексиканцем будет рассчитан на 4 года.

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Все комментарии
баск
баск
вчера в 19:46, ред.
Официально представят его в воскресенье..
Пока Динамо опубликовало презентационный ролик с участием Паши Деревянко. Получилось симпатично (есть в инете).

А вот от просмотра аналогичного ролика Аль-Раеда, презентующего Матиаса Норманна, можно кататься под столом))
Сюжет- бесстрашный викинг, побеждающий драконов..)))
протон
протон
вчера в 18:08
Не будем торопить события, разные случаи были в футболе, а в Динамо тем более - сильные игроки в каких то клубах заиграть не могли, с коллективом не сошлись, адаптация к новой стране.....да даже Карцев, вспомни, уже по базе в футболке ходил, а потом бах и трансфер не состоялся..
ждем официального объявления из клуба, что контракт подписан с Чавесом.....и с Карасскалем, обещали в воскресенье..
b4pu468dt5jx
b4pu468dt5jx
вчера в 15:51
Если не ошибаюсь, он будет первым текиловцем в РПЛ
Гость
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