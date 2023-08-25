Чавес прошёл медосмотр перед переходом в «Динамо»

1692967598

вчера, 15:46

Агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника , рассказал о ситуации с переходом игрока в «Динамо».

Чавес сегодня прошёл медосмотр, всё хорошо.

По информации источника, контракт с мексиканцем будет рассчитан на 4 года.