МЮ установил личный антирекорд в рамках АПЛ в матче с «Ноттингемом»

«Манчестер Юнайтед» пропустил два ранних гола в матче 3-го тура Английской Премьер-Лиги против «Ноттингем Форест».
Таким образом, «красные дьяволы» впервые в своей истории пропустили 2 гола за 3 минуты и 47 секунд в рамках АПЛ.
|Манчестер Юнайтед3 : 2Ноттингем Форест
|Матч завершен
«Манчестер Юнайтед» пропустил два ранних гола в матче 3-го тура Английской Премьер-Лиги против «Ноттингем Форест».
Таким образом, «красные дьяволы» впервые в своей истории пропустили 2 гола за 3 минуты и 47 секунд в рамках АПЛ.
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