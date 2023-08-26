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МЮ установил личный антирекорд в рамках АПЛ в матче с «Ноттингемом»

вчера, 17:30
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 2Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» пропустил два ранних гола в матче 3-го тура Английской Премьер-Лиги против «Ноттингем Форест».

Таким образом, «красные дьяволы» впервые в своей истории пропустили 2 гола за 3 минуты и 47 секунд в рамках АПЛ.

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протон
протон ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:46
Тен Хаг смотрю решил многие антирекорды на свой счет переписать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:27
Дурное дело нехитрое. Видимо, не все игроки поняли, что игра начинается сразу же после стартового свистка.
Теперь тренер должен им популярно объяснить. Как говорили в армии"с занесением в грудную клетку"...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:47
Очень быстрые голы получились - это точно.
Гость
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