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Беллингем повторил достижение Роналду и Снейдера в «Реале»

вчера, 08:05

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем стал первым игроком после Уэсли Снейдера и Криштиану Роналду, который смог забить в первых трёх официальных матчах за команду.

Англичанин отличился в играх с «Атлетиком», «Альмерией» (в этой встрече оформил дубль) и «Сельтой».

Хавбек перебрался в стан мадридцев летом из «Боруссии» Дортмунд.

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Реал  Беллингем Джуд  Криштиану Роналду  Снейдер Уэсли
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:24
у Боруссии ведь были одновременно и Холланд, и Беллингем, и они всё равно не взяли Бундеслигу, непостижимо
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ abuefftagir (раскрыть)
вчера в 11:57, ред.
Убегать Беллингему из РМ (раз уж пришёл) не надо..., но и строить заоблачные замки в стане королевичей пока рановато.
Старт получился хороший. Смотрим дальше...
FERIS
FERIS
вчера в 11:05
C удачным дебютом в Реале!
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 10:09
Парень хорош. В 20 лет забивать за «Реал» в дебютных матчах это талант. Удачи ему. Авось и Мбаппе не нужен.
ОПС
ОПС
вчера в 09:41
Молодец! Если не станет зацикливаться на цифрах, рекордах, то сможет еще удивить. А пока ждем следующий тур. Только теперь к нему у защиты будет большее внимание.
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:28
Достижение Роналду пока не повторил. Португалец забивал в первых четырех дебютных матчах за Реал. Но у Беллингема есть все шансы повторить рекорд Роналду, а может даже и побить его.
Nottrow
Nottrow
вчера в 09:27
Даже такая статистика ведется.
GНОSТ
GНОSТ
вчера в 09:18
Молодец.
Incredulous
Incredulous ответ abuefftagir (раскрыть)
вчера в 09:11
Довольно странная логика. Во всех командах мира есть игроки, которые там не заиграли. Значит нужно вообще теперь завязывать с футболом.
adekvat
adekvat ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 09:06
Кристинка уже наприглась.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 09:05
Роналду и Месси слишком подняли планку. Нужно играть лет 15 лучше всех, а не просто на хорошем уровне, чтобы что-то там побить.
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 09:01
реале многие хорошо начинали,Де Мария,Диара,Игуаин,Оуэн,Снейдер,Роббен,Хамес...и чуть все не угробили себя, и как они заиграли ,когда ушли из второй команды Мадрида....Белингему надо убегать оттуда пока не поздно.
lotsman
lotsman
вчера в 09:00
Молодец, надо прогрессировать дальше. Глядишь, станешь лучшим в Примере.
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 08:48
В хорошую компанию попал Джуд... нужно забить в четвертом матче.
izrafel
izrafel
вчера в 08:46
Хочется поделать ему только всего хорошего... возраст его позволяет стать в Реале лидером.
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:43
По такому началу карьеры - Джуд Беллингем побьёт ещё много рекордов.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 08:42
Значит скоро сдаст!
A.S.A
A.S.A
вчера в 08:39, ред.
Признась, не думал, что Джуд вот так сразу станет лидером Мадрида! Да, парень талантливый, и было удовольствием смотреть матчи Дортмунда,т.к он точно вел игру и команду за собой. Но Реал это другой уровень, другие запросы, а он так влился в состов, как будто уже не первый сезон играет с этими партнерами!
Сельта вчера точно играла не хуже Реала, и моменты создавали хорошие, но вот уже третью игру к ряду Джуд вытягивает Реал! Джуд уже принес Реалу все его 9 очков! В Мадриде "новый король"?! Удачи ему и дальше!
j2mk28xe8vmn
j2mk28xe8vmn
вчера в 08:21
Явно удался пареньку старт в мадридском гранде, теперь надо продолжить в том же духе
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:12
У него ещё есть возможности забивать и в других матчах...
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 08:07
Круто. Интересно заиграл бы он в МЮ? Санчо тоже такой дерзкий был.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:06
Дайвер очень расстроится...
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