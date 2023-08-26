Беллингем повторил достижение Роналду и Снейдера в «Реале»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем стал первым игроком после Уэсли Снейдера и Криштиану Роналду, который смог забить в первых трёх официальных матчах за команду.
Англичанин отличился в играх с «Атлетиком», «Альмерией» (в этой встрече оформил дубль) и «Сельтой».
Хавбек перебрался в стан мадридцев летом из «Боруссии» Дортмунд.
Сельта вчера точно играла не хуже Реала, и моменты создавали хорошие, но вот уже третью игру к ряду Джуд вытягивает Реал! Джуд уже принес Реалу все его 9 очков! В Мадриде "новый король"?! Удачи ему и дальше!
Сельта вчера точно играла не хуже Реала, и моменты создавали хорошие, но вот уже третью игру к ряду Джуд вытягивает Реал! Джуд уже принес Реалу все его 9 очков! В Мадриде "новый король"?! Удачи ему и дальше!