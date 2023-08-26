Беллингем повторил достижение Роналду и Снейдера в «Реале»

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вчера, 08:05

Полузащитник «Реала» стал первым игроком после и , который смог забить в первых трёх официальных матчах за команду.

Англичанин отличился в играх с «Атлетиком», «Альмерией» (в этой встрече оформил дубль) и «Сельтой».

Хавбек перебрался в стан мадридцев летом из «Боруссии» Дортмунд.