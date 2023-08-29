Альба решил уйти из сборной Испании

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вчера, 21:45

Защитник завершил выступления за сборную Испании.

По информации источника, игрок сообщил о своём решении Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) несколько недель назад.

Футболист выступал за национальную команду с 2011 года, проведя за всё время 93 матча и забив 10 мячей. В составе сборной он выиграл чемпионат Европы в 2012 году и Лигу Наций в 2023-м.

Летом Альба перешёл в «Интер Майами».