Альба решил уйти из сборной Испании

Защитник Жорди Альба завершил выступления за сборную Испании.
По информации источника, игрок сообщил о своём решении Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) несколько недель назад.
Футболист выступал за национальную команду с 2011 года, проведя за всё время 93 матча и забив 10 мячей. В составе сборной он выиграл чемпионат Европы в 2012 году и Лигу Наций в 2023-м.
Летом Альба перешёл в «Интер Майами».
Надеюсь остальные приедут.
Надеюсь остальные приедут.
Формально еще Хесус Навас остался, но он не был игроком основы, хотя играл и на ЧМ-2010, и на Евро-2012, и забивал.
Формально еще Хесус Навас остался, но он не был игроком основы, хотя играл и на ЧМ-2010, и на Евро-2012, и забивал.