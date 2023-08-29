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Альба решил уйти из сборной Испании

вчера, 21:45

Защитник Жорди Альба завершил выступления за сборную Испании.

По информации источника, игрок сообщил о своём решении Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) несколько недель назад.

Футболист выступал за национальную команду с 2011 года, проведя за всё время 93 матча и забив 10 мячей. В составе сборной он выиграл чемпионат Европы в 2012 году и Лигу Наций в 2023-м.

Летом Альба перешёл в «Интер Майами».

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Все комментарии
just futball
just futball
сегодня в 09:06
Как жаль. У меня билет Грузия-Испания. А тут на тебе, Педри сломан, Альба закончил, жду Бускетса.
Надеюсь остальные приедут.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:16
Рановато решил покинуть сборную,мог бы еще поиграть.
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 23:03
Есть кому уступить место в сборной, там растёт прекрасная молодёжь.
97yeu88w9x6m
97yeu88w9x6m
вчера в 21:49
В принципе атакующий защитник ещё мог принести пользу
протон
протон
вчера в 21:46, ред.
Вот и закончилась супер эпоха Испании. Последний из состава на Евро 2012 ушëл.
Формально еще Хесус Навас остался, но он не был игроком основы, хотя играл и на ЧМ-2010, и на Евро-2012, и забивал.
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