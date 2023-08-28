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Азар может завершить карьеру

вчера, 21:20

Нападающий Эден Азар может завершить карьеру.

По информации источника, несколько агентов связались с окружением бельгийца для того, чтобы предложить переход в один из французских клубов, среди которых — «Ницца», «Марсель» и «Лилль», но попытки оказались безуспешными. Также интерес летом исходил из Саудовской Аравии и МЛС. Кроме того, один из представителей футболиста несколько дней назад контактировал с ведущими командами Турции, но игрок, как сообщается, рассматривает вариант с тем, чтобы повесить бутсы на гвоздь. Азар использует свободное время для того, чтобы проводить его со своей семьёй.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 03:55
С семьей проводить время, подразумевает трату денег, годик два побегал бы по пустыне.
Nottrow
Nottrow
сегодня в 00:47
Хороший игрок, только потерялся в погоне за баблом.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:04
Что то рановато решил повесить бутсы.
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 23:49
Азар и Бейл два неудачника и разложитьля
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 23:43
Он её завершил после года в Реале.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 22:46
В Челси столько тащил, всего 2 травмы за 7 лет, при этом обыграв соперников 1500 раз буквально, заработав больше всех фолов, с солидным показателем г+п для плеймейкера...как можно умудриться провалиться так?...
Forwert
Forwert
вчера в 22:42
Как-то коряво может ее завершить.
протон
протон
вчера в 21:51
Он карьеру завершил, когда из Челси ушел.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:43
Он её закончил на ЧМ-2022г. Более слабого игрока в сборной Бельгии я не увидел тогда
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 21:37
Азар совершил огромнейшую ошибку. Он мечтал играть за Реал, и перейдя туда он психологически достиг своей заветной цели. И тут же расслабился, потому то о чем он мечтал, уже у него есть. Расслабленные мысли. расслабленный режим, уже не нужно столько пахать, потому что цель достигнута, отсюда все травмы и потеря формы. Вот и результат.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:22
Наигралось поколение ничего не выигрывших бельгийцев....
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