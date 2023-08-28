Нападающий Эден Азар может завершить карьеру.
По информации источника, несколько агентов связались с окружением бельгийца для того, чтобы предложить переход в один из французских клубов, среди которых — «Ницца», «Марсель» и «Лилль», но попытки оказались безуспешными. Также интерес летом исходил из Саудовской Аравии и МЛС. Кроме того, один из представителей футболиста несколько дней назад контактировал с ведущими командами Турции, но игрок, как сообщается, рассматривает вариант с тем, чтобы повесить бутсы на гвоздь. Азар использует свободное время для того, чтобы проводить его со своей семьёй.