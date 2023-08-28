Глушаков заявил, что будет играть в медиалиге для поддержания формы

Экс-игрок «Спартака» и сборной России прокомментировал информацию о том, что он уходит из большого футбола в медиалигу.

Игрок оставил сообщение в своем телеграм-канале:

Всем привет. Я хочу расставить точки. Там пишут, что я «ушел в медиафутбол». Я тренируюсь индивидуально по два раза в день семь дней в неделю для того, чтобы продолжить карьеру в РПЛ . А спарринг-партнеры нужны всегда! И нагрузки, игровой тонус. Пока идут переговоры, мне тренироваться надо с командой и играть без контракта. А уж я точно знаю, что такое медиафутбол.

Адекватные люди понимают и видят, что уровень здесь не ниже, чем во второй лиге, как минимум. Так что буду готовиться здесь, в «Броуках». Было много предложений, но я знаком с Егоровым, живу рядом с Одинцово, на тренировки могу ездить на велосипеде. Есть условия. Стадион большой, штаб, сборники, Антон Соснин, болельщики.