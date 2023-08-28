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ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздьМедийная футбольная лига 2023. 3 сезон

Глушаков заявил, что будет играть в медиалиге для поддержания формы

вчера, 09:28

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Денис Глушаков прокомментировал информацию о том, что он уходит из большого футбола в медиалигу.

Игрок оставил сообщение в своем телеграм-канале:

Всем привет. Я хочу расставить точки. Там пишут, что я «ушел в медиафутбол». Я тренируюсь индивидуально по два раза в день семь дней в неделю для того, чтобы продолжить карьеру в РПЛ. А спарринг-партнеры нужны всегда! И нагрузки, игровой тонус. Пока идут переговоры, мне тренироваться надо с командой и играть без контракта. А уж я точно знаю, что такое медиафутбол.

Адекватные люди понимают и видят, что уровень здесь не ниже, чем во второй лиге, как минимум. Так что буду готовиться здесь, в «Броуках». Было много предложений, но я знаком с Егоровым, живу рядом с Одинцово, на тренировки могу ездить на велосипеде. Есть условия. Стадион большой, штаб, сборники, Антон Соснин, болельщики.

А еще есть Smart Recovery, где профессионалы помогали с восстановлением в сборной и в «Спартаке». Не у всех клубов РПЛ есть такая возможность. Так что в медиафутбол я не перехожу. Но если буду играть за «Броуков», то выкладываться буду так, будто это РПЛ, чтобы быть готовым к продолжению проф карьеры. Короче, нас не сломать.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:44
Глушаков пригодится на "всякий случай"
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 14:26
Похоже всё таки что возврата не будет.
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:05
Это его уровень
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:23
Денис там будет чувствовать как "рыба в воде" - медиалига - это его.)))
izrafel
izrafel
вчера в 10:25
Ну в принципе логично все. Поиграть в свое удовольствие, когда ничто на тебя не давит.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:18
Нечего расставлять точки - это мало кого интересует.
sova147
sova147
вчера в 10:07
Пусть играет на благо футбола!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:02
Это будет серьезное усиление медийного клуба.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:42
Про последний аргумент умолчал. Зарплата какая?
nubom
nubom
вчера в 09:35
Если платят деньги, почему бы не потренироваться на халяву?...
Гость
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