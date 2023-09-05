«Вильярреал» объявил об отставке Кике Сетьена

Пресс-служба «Вильярреала» объявила об отставке главного тренера клуба Кике Сетьена.
Специалист тренировал «жёлтую субмарину» с октября 2022 года. После 4-го тура «Вильярреал» занимает 15-е место в Ла Лиге.
Пресс-служба «Вильярреала» объявила об отставке главного тренера клуба Кике Сетьена.
Специалист тренировал «жёлтую субмарину» с октября 2022 года. После 4-го тура «Вильярреал» занимает 15-е место в Ла Лиге.
Команда прилично играет.
Потеря лидеров дает о себе знать .
Надо было дать время , команда строится
Команда прилично играет.
Потеря лидеров дает о себе знать .
Надо было дать время , команда строится