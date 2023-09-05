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«Вильярреал» объявил об отставке Кике Сетьена

вчера, 14:19

Пресс-служба «Вильярреала» объявила об отставке главного тренера клуба Кике Сетьена.

Специалист тренировал «жёлтую субмарину» с октября 2022 года. После 4-го тура «Вильярреал» занимает 15-е место в Ла Лиге.

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Все комментарии
3ton
3ton
вчера в 18:43
Это поспешное решение .
Команда прилично играет.
Потеря лидеров дает о себе знать .
Надо было дать время , команда строится
протон
протон
вчера в 16:30
ну да это же Сетьен продал всех лидеров прошлого сезона, купил дырявого вратаря.. провалили трансферы и сделали мужика крайним.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:23
Надо сначала нового тренера найти!
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:59
Очень странное решение. При Сетьене Вильярреал не стал играть хуже, а по-моему выступил даже лучше.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:23
Точно не устраивает руководство клуба игра команды.
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