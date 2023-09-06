Бывший игрок «Урала» и «Рубина» Меркулов завершил карьеру в 29 лет

Экс-защитник «Урала» и «Рубина» сообщил о завершении карьеры.

С 2021 года футболист играл за хорватскую «Риеку», с которой у него истёк контракт 30 июня. За команду он провёл 6 матчей за два сезона, пропустив большую часть времени по причине травмы.

Контракт с «Риекой» не был продлён? Да, контракт не был продлён. То, что это произойдёт, я понимал давно. Мой курс восстановления от травмы начался ещё весной 2022 года. Прошлым летом мне сделали очередную операцию на колене, после чего мы с клубом договорились, что мне будет предоставлен ещё один шанс. В тот период в команде часто менялись тренеры: до декабря их было три, и когда пришёл четвертый, мы решили, что в скором времени я начну подготовку — хотели посмотреть, как чувствует себя колено. Но затем наши договорённости почему‑то изменились, и несколько человек из команды были отсоединены от основной группы, в том числе и я. Я работал во второй группе до окончания контракта, там мы просто поддерживали форму.

Также в декабре клуб предложил мне тренерскую карьеру. «Если колено не позволит играть, то мы можем предложить тебе работу в академии», — заявляли в клубе. Отмечу, что в «Риеке» все ко мне относились положительно, поэтому и предложили такой вариант. Если бы я пошёл работать тренером, то получил бы документы, позволяющие проживать здесь долгое время, впоследствии уже мог бы претендовать на гражданство. Но в тот же период времени, как я уже сказал, мы договорились с тренером попробовать реанимировать мою карьеру футболиста. Когда наши договорённости были нарушены, я перегорел и к варианту с тренерством не вернулся. Но я благодарен клубу, руководству, болельщикам, потому что ко мне никогда не было никакого негатива или давления.

Я принял решение, что, скорее всего, буду заканчивать с карьерой. У меня были варианты продолжения карьеры в России, но я не хочу быть клоуном в цирке. Не хочу выступать на этой арене. Пробовал найти что‑то здесь, было несколько вариантов из низших лиг, но решил, что не буду подставлять ни себя, ни команду: не хотелось подписать контракт, а затем через неделю понять, что моё колено не справляется. Просто сидеть на зарплате я не хочу. Решение закончить шло достаточно давно, потому что последние полтора года не играл. Морально и психологически был готов.