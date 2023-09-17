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Руслан Литвинов рассказал о подробностях своей травмы

вчера, 08:32

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о подробностях своей травмы.

Повреждение у меня есть. Я его получил до вызова в сборную. Почему тогда играл с Катаром? Вроде, было нормальное самочувствие, поэтому не говорил. В сборной травму не усугубил, все осталось так же. Думал, что пройдет. Но из-за того, что травма долгая, мы поговорили и решили взять паузу. На днях сделаю МРТ. Тогда будет понятно, поеду ли с командой на матч в Нижний Новгород.

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Все комментарии
ЦСКА-06
ЦСКА-06
вчера в 18:51
Литвинов глупо поступил что сыграл в сборной с травмой но не стал подстраиваться под абаскаля
Сказал все как есть.
А у абаскаля виноваты все кроме него. Даже обычная заслуженная жёлтая карточка
протон
протон
вчера в 17:59
По хорошему штрафануть надо Литвинова как следует за такие вещи, может поумнеет немного и в следующий раз не подставит команду. А так здоровья конечно
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:26
А зачем тогда Абаскаль плакался и обвинял сборную России?

А Руслан Литвинов молодец, рассказал правду, не стал "ложится" под клубного тренера.

В последнее время у Абаскаля все вокруг виноваты... где то я уже это слышал, а да, так говорят тренеры Спартака последних пару десятилетий, традиция и конечно "вселенский заговор".
112910415
112910415
вчера в 12:53
двусмысленная ситуация-то
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:18
Проехали с Сборной , теперь главное скорее привести свое здоровье в порядок и быть готовым к игре с динамо
Ванечка
Ванечка
вчера в 10:11
Ну наконец то он раскрыл тайну...:)))... а то со слов его тренера ничего не было понятно.
cska1948
cska1948
вчера в 09:59
Что тут непонятного? Парень очень хотел сыграть за сборную, поэтому и промолчал. Абаскаль не там крайнего ищет.
adekvat
adekvat
вчера в 09:06
Куда врачи смотрели? Что бы изменилось если бы он не принял участия в матче с Катаром?
ewwpczma2r7c
ewwpczma2r7c
вчера в 08:58
Здоровья Руслану, ждём возвращения в строй
ABir
ABir
вчера в 08:53
Скорейшего выздоровления Руслану!
lotsman
lotsman
вчера в 08:52
Надо вовремя лечить травмы, а не надеться на авось.
Scorp689
Scorp689
вчера в 08:35
Вредительством товарищ занимается... Финансово должен понести наказание...
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