Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о подробностях своей травмы.
Повреждение у меня есть. Я его получил до вызова в сборную. Почему тогда играл с Катаром? Вроде, было нормальное самочувствие, поэтому не говорил. В сборной травму не усугубил, все осталось так же. Думал, что пройдет. Но из-за того, что травма долгая, мы поговорили и решили взять паузу. На днях сделаю МРТ. Тогда будет понятно, поеду ли с командой на матч в Нижний Новгород.
А Руслан Литвинов молодец, рассказал правду, не стал "ложится" под клубного тренера.
В последнее время у Абаскаля все вокруг виноваты... где то я уже это слышал, а да, так говорят тренеры Спартака последних пару десятилетий, традиция и конечно "вселенский заговор".
А Руслан Литвинов молодец, рассказал правду, не стал "ложится" под клубного тренера.
В последнее время у Абаскаля все вокруг виноваты... где то я уже это слышал, а да, так говорят тренеры Спартака последних пару десятилетий, традиция и конечно "вселенский заговор".