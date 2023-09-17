Руслан Литвинов рассказал о подробностях своей травмы

Полузащитник «Спартака» рассказал о подробностях своей травмы.

Повреждение у меня есть. Я его получил до вызова в сборную. Почему тогда играл с Катаром? Вроде, было нормальное самочувствие, поэтому не говорил. В сборной травму не усугубил, все осталось так же. Думал, что пройдет. Но из-за того, что травма долгая, мы поговорили и решили взять паузу. На днях сделаю МРТ . Тогда будет понятно, поеду ли с командой на матч в Нижний Новгород.