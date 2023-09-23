Экс-игрок молодёжной команды «Барселоны» перешёл в 2DROTS

Полузащитник Амир Натхо перешёл в клуб Медиалиги 2DROTS.
Футболист будет выступать под номером 20. Ранее хавбек играл за молодёжную команду «Барселоны», числился в ЦСКА и «Локомотиве».
В прошлом сезоне Амир провел 5 матчей за «СКА-Хабаровск».
Полузащитник Амир Натхо перешёл в клуб Медиалиги 2DROTS.
Футболист будет выступать под номером 20. Ранее хавбек играл за молодёжную команду «Барселоны», числился в ЦСКА и «Локомотиве».
В прошлом сезоне Амир провел 5 матчей за «СКА-Хабаровск».
- Барселона Б (0 матчей сыграно)
- ЦСКА (0 матчей сыграно)
- Локомотив (0 матчей сыграно)
- БАТЭ (0 матчей сыграно)
-Еватория (0 матчей сыграно)
В общем, Натхо неплохо чиллит)
- Барселона Б (0 матчей сыграно)
- ЦСКА (0 матчей сыграно)
- Локомотив (0 матчей сыграно)
- БАТЭ (0 матчей сыграно)
-Еватория (0 матчей сыграно)
В общем, Натхо неплохо чиллит)