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Экс-игрок молодёжной команды «Барселоны» перешёл в 2DROTS

вчера, 20:26

Полузащитник Амир Натхо перешёл в клуб Медиалиги 2DROTS.

Футболист будет выступать под номером 20. Ранее хавбек играл за молодёжную команду «Барселоны», числился в ЦСКА и «Локомотиве».

В прошлом сезоне Амир провел 5 матчей за «СКА-Хабаровск».

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Байкал-38
Байкал-38 ответ DaslerU (раскрыть)
сегодня в 04:44
Ну тут я с вами не соглашусь, подобное стрёмное название полностью соответствует медиалиге.
Я как то посмотрел их "футбол", ну это что то из проекта "дом2".
Это "футбол" для быдла!!!
А как по другому если сам футбол по сути не интересен, там главное материться погромче и устроить какую то драку.
Не зря же там водятся такие как Вася Уткин и Отар Кушанашвили и прочая мерзость нашего телевидения, которую давно выкинули с телевидения.
И я не понимаю когда в кубке они выигрывают у команд из второй лиги. Дивизиона «Б».
Дивизион не имеет статуса профессиональной лиги и является любительским, но у нас это преподносят как достижения команд из медиалиги, несмотря даже на то, что букмекеры именно их ставят в фавориты.
Но хорошо, что они хоть в кубке ведут себя как люди, а не как в медиалиге.
alexgurzan
alexgurzan ответ DaslerU (раскрыть)
вчера в 21:41
Вы не поверите, но так оно и есть на самом деле.
Изначально это ютуб-канал двух человек "задротивших" в футбольные симуляторы, отсюда и название.
DaslerU
DaslerU
вчера в 21:28
Что за название у команды 2DROTS? Звучит как "задроты", стрёмное название, на русском языке придумывайте названия, клоуны,
nubom
nubom
вчера в 21:08
Кандидат №1 в думу...
Hoahin
Hoahin ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:48
Ну а что, гомеопатический игрок Барселоны. Зато как звучит.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:47
Знатный игрок, в карьере такие топ-клубы, как

- Барселона Б (0 матчей сыграно)
- ЦСКА (0 матчей сыграно)
- Локомотив (0 матчей сыграно)
- БАТЭ (0 матчей сыграно)
-Еватория (0 матчей сыграно)

В общем, Натхо неплохо чиллит)
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