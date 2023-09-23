Экс-игрок молодёжной команды «Барселоны» перешёл в 2DROTS

Бакаев, Дриусси, Витсель и Халк. Футболисты, которые зря перешли в «Зенит» Речь не только о тех, кто не заиграл.

ЦСКА превратился в середняка. В наличии характер, но не хватает класса Команда Федотова не конкурент для «Зенита».

Главная проблема МЮ – огромные деньги. Тен Хаг и футболисты уничтожили великий клуб Мешают ошибки и капризы высокомерных миллионеров.

Отставка Абаскаля – опасность для «Спартака». Необдуманный шаг приведёт к новой перестройке Хотя есть и аргументы в пользу увольнения.