Главный тренер «Лилля» раскритиковал переезд защитника «Браги» в Россию

Главный тренер «Лилля» высказался по поводу трансфера защитника «Браги» в «Краснодар».

Футбол нельзя отделять от событий на Украине. Европейский Союз вводит санкции против России, футбол не может делать иначе. Мне было особенно тяжело видеть португальские клубы безразличными к проблеме. Мне нравится «Брага», но я разочарован этим соглашением, в жизни есть более важные вещи, чем деньги.