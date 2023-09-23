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Главный тренер «Лилля» раскритиковал переезд защитника «Браги» в Россию

вчера, 12:29

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека высказался по поводу трансфера защитника «Браги» Тормены в «Краснодар».

Футбол нельзя отделять от событий на Украине. Европейский Союз вводит санкции против России, футбол не может делать иначе. Мне было особенно тяжело видеть португальские клубы безразличными к проблеме. Мне нравится «Брага», но я разочарован этим соглашением, в жизни есть более важные вещи, чем деньги.

Напомним, португалец возглавлял донецкий «Шахтёр» на протяжении трёх сезонов (2016-2019).

Тормена перешёл в «Краснодар» из «Браги» 18 августа 2023 года. Его контракт действует до лета 2027 года. За «быков» бразилец провёл 4 матча. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего защитника в 5 миллионов евро.

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