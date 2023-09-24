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В «Пари НН» прокомментировали результаты трансферного окна

вчера, 08:50

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал уход в последний день трансферного окна полузащитника Ярослава Михайлова и нападающего Тимура Сулейманова.

Мы ни в коем случае не считаем их потерями. Это рабочая ситуация, и мы были к ней готовы. У нас появились Хуан Боселли, Николоз Кутателадзе — игроки очень высокого, как нам видится, уровня. Они показывают хорошие спортивные результаты. Мы видели, как они организовали гол в концовке матча с «Динамо» (1:1), помогли нам уйти от поражения. И в игре со «Спартаком» тот же Боселли немало создавал впереди. Поэтому уходы Михайлова и Сулейманова не должны сказаться.

Напомним, Михайлова выкупил «Зенит», а Сулейманова взял в аренду «Локомотив» (с правом выкупа).

Также Мелик-Гусейнов высказался по поводу позиции команды в российской Премьер-Лиге.

Для команды девятое место — средний уровень. Он в целом хороший, но мы хотим быть выше — цели амбициозные. Понятно, что мы не обладаем такими бюджетами, какими обладают лидеры турнирной таблицы. Но тем не менее задача такая стоит перед командой, перед тренерским штабом — от каждой игры брать по максимуму.

Сегодня в рамках 9-го тура РПЛ «Пари НН» примет «Оренбург».

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НН
Источник: iz.ru
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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:47
Сумеет ли он их компенсировать?
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:56, ред.
Где-то убыло, а де-то прибыло. Если посмотреть сколько ушло и сколько пришло, то примерно поровну, вход-15, а выход-16. И переходы из команды в команду были, есть и будут, тем более, что богатые и сильные всегда уводили наиболее перспективных игроков из команд с небольшим бюджетом, главное чтобы на их место приходили новички, способные закрыть эти потери, а у клубов были финансы на покупку новых. И если нижегородцы сумели обновить состав пятнадцатью игроками, значит у них всё относительно благополучно, в отличии от фк Ростов, который в это трансферное окно полнился всего шестью новичками, из которых три в аренде и один свободный, и что примечательно всего лишь одним легионером, который к тому же является одним иностранцем в клубе. Болейте за своих, а не против чужих!
shlomo
shlomo
вчера в 09:19
Любой уход из команды это уже потери, который пока НН не сумел компенсировать.
протон
протон
вчера в 09:03
"поделился уходом из команды Ярослав Михайлов и Тимура Сулейманова."-щож ты афтар,Михайлова то просколнять застеснялся?!)
ОПС
ОПС
вчера в 09:02
Посмотрим как с Оренбургом будут играть.
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