В «Пари НН» прокомментировали результаты трансферного окна

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вчера, 08:50

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал уход в последний день трансферного окна полузащитника Ярослава Михайлова и нападающего Тимура Сулейманова.

Мы ни в коем случае не считаем их потерями. Это рабочая ситуация, и мы были к ней готовы. У нас появились Хуан Боселли, Николоз Кутателадзе — игроки очень высокого, как нам видится, уровня. Они показывают хорошие спортивные результаты. Мы видели, как они организовали гол в концовке матча с «Динамо» (1:1), помогли нам уйти от поражения. И в игре со «Спартаком» тот же Боселли немало создавал впереди. Поэтому уходы Михайлова и Сулейманова не должны сказаться.

Напомним, Михайлова выкупил «Зенит», а Сулейманова взял в аренду «Локомотив» (с правом выкупа).

Также Мелик-Гусейнов высказался по поводу позиции команды в российской Премьер-Лиге.

Для команды девятое место — средний уровень. Он в целом хороший, но мы хотим быть выше — цели амбициозные. Понятно, что мы не обладаем такими бюджетами, какими обладают лидеры турнирной таблицы. Но тем не менее задача такая стоит перед командой, перед тренерским штабом — от каждой игры брать по максимуму.