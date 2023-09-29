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Почеттино ответил на вопрос о будущих трансферах

вчера, 17:12

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о будущих трансферах клуба.

У нас с боссами и спортивными директорами сложились доверительные отношения, и это здорово. Думаю, как я и утверждал ранее, когда трансферное окно закрылось, я должен принимать участие в этом процессе. Сейчас я вовлечен сильнее – в каждое решение. Думаю, пора определяться с тем, как действовать в январе.

Футбол не стоит на месте. До января все может измениться. Сейчас нужно работать и стараться вылечить Нкунку и, конечно, Армандо Бройю, а также постараться забивать больше и действовать более решительно. Но, разумеется, параллельно мы работаем над усилением состава и тем, как мы оцениваем его готовность к соревнованиям. Конечно, мы уже работаем.

Ранее сообщалось об интересе «синих» к защитнику «Интера».

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:39
В Челси кризис...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:16
Сказал как обычно - много и ниочем
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:09
Чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно с начало продать что-нибудь ненужное,.... И у вас на это Мундик есть.... Хотите целиком его продавайте, хотите по органам.... Толку от него все равно ноль... Ну а после фразы про Брою грустновато стало...Если на подобных игроков надеяться будут, то туши свет, этого Брою давно сбагрить надо было и еще половина состава ни о чем....
Artemon9
Artemon9
вчера в 17:43
Посмеялся от души. Клуб потратил больше миллиарда за год, но продолжает говорить о каком-то усилении
протон
протон
вчера в 17:40
Челси это как в футбольном менеджере каком то, когда уже не так интересно играть матчи и просто покупаешь кучу интересных тебе игроков
У любого тренера сейчас будет такой результат в Челси. В команде куча травм, из-за которых основной фрв Нкунку не играет. При всем этом Почеттино очень сильно не везёт, что тот же Джексон мажет много. Хотя по XG не так ужасно. Короче положение Челси сейчас не вина Почеттино, а вина глупой трансферной политики и травм.
протон
протон
вчера в 17:37
Нужно больше игроков! Главное, не забыть построить вторую раздевалку
Гость
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