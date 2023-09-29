Почеттино ответил на вопрос о будущих трансферах

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о будущих трансферах клуба.
У нас с боссами и спортивными директорами сложились доверительные отношения, и это здорово. Думаю, как я и утверждал ранее, когда трансферное окно закрылось, я должен принимать участие в этом процессе. Сейчас я вовлечен сильнее – в каждое решение. Думаю, пора определяться с тем, как действовать в январе.
Футбол не стоит на месте. До января все может измениться. Сейчас нужно работать и стараться вылечить Нкунку и, конечно, Армандо Бройю, а также постараться забивать больше и действовать более решительно. Но, разумеется, параллельно мы работаем над усилением состава и тем, как мы оцениваем его готовность к соревнованиям. Конечно, мы уже работаем.
Ранее сообщалось об интересе «синих» к защитнику «Интера».
У любого тренера сейчас будет такой результат в Челси. В команде куча травм, из-за которых основной фрв Нкунку не играет. При всем этом Почеттино очень сильно не везёт, что тот же Джексон мажет много. Хотя по XG не так ужасно. Короче положение Челси сейчас не вина Почеттино, а вина глупой трансферной политики и травм.
У любого тренера сейчас будет такой результат в Челси. В команде куча травм, из-за которых основной фрв Нкунку не играет. При всем этом Почеттино очень сильно не везёт, что тот же Джексон мажет много. Хотя по XG не так ужасно. Короче положение Челси сейчас не вина Почеттино, а вина глупой трансферной политики и травм.