Почеттино ответил на вопрос о будущих трансферах

Главный тренер «Челси» высказался о будущих трансферах клуба.

У нас с боссами и спортивными директорами сложились доверительные отношения, и это здорово. Думаю, как я и утверждал ранее, когда трансферное окно закрылось, я должен принимать участие в этом процессе. Сейчас я вовлечен сильнее – в каждое решение. Думаю, пора определяться с тем, как действовать в январе.

Футбол не стоит на месте. До января все может измениться. Сейчас нужно работать и стараться вылечить Нкунку и, конечно, Армандо Бройю, а также постараться забивать больше и действовать более решительно. Но, разумеется, параллельно мы работаем над усилением состава и тем, как мы оцениваем его готовность к соревнованиям. Конечно, мы уже работаем.