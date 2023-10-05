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Мамаев открыл футбольное агентство

вчера, 14:25

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев открыл футбольное агентство.

Я открыл агентство в Эмиратах, чтобы работать ещё и на европейском уровне. В Европе есть агентства, которые делают так: они получают авторизацию на трансфер игрока, ведут переговоры и, если сделка завершается успешно, получают комиссию. Если агентство не реализует запрос футболиста, то никаких финансовых историй у них быть не может. После сделки никаких финансовых взаимоотношений у футболиста и агентства также не происходит. Я считаю, что это на 100% правильно, такое сотрудничество взаимовыгодно и никто из него ничего не теряет. Поэтому у меня и появилось желание создать собственный проект параллельно моей академии. Проект долгосрочный, никуда не тороплюсь, поэтому со временем я приду к тому, как я это вижу. Я общаюсь с некоторыми игроками в России, хочется организовать возможность переговоров с европейскими клубами, чтобы ребята могли уезжать.

Пока я сильно не афишировал открытие агентства, потому что вся моя моральная и физическая нагрузка лежит на академии. У меня нет задачи совершить сделку только ради сделки и как можно скорее.

Мы получили лицензию только в июле. Мы находимся на стадии становления.

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Все комментарии
galem72
galem72 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 23:05
Да класть он хотел на скрепный "футбол". Ему важны лишь положительные умножения на собственных счетах. Поэтому эксфутбольное тело и пытается открыть своё дело в арабском государстве, где для него возможны хоть какие-то сделки с более-менее годным иностранным товаром.
Сп62
Сп62
вчера в 21:02
Когда человек открывает академию, пытается что-то сделать для любимой игры, а все над ним смеются, о каком уровне отечественного футбола можно вести речь? Над кем смеёмся господа?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:34
Название агентства-"12 стульев". Со слоганом : "Не ошибись,выбери правильный стул!". И фото исторического в руках кореша...
112910415
112910415
вчера в 17:27
твёрдо встал на путь исправления, однако !
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:31
Агентство "Стулья и Ко".. Обращайтесь.. Опыт есть.. 🤭..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:32
Уверен, неплохой бизнес, главное, глубоко зная историю уголовника Мамаева и его покойного отца-руководителя ОПГ, они точно не рискнут не заплатить)) Если что, Паша сам с битой приедет и добьётся справедливости)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:20
За базар отвечаешь?))
dc9g5zznfjf3
dc9g5zznfjf3
вчера в 15:09
Будет африканцев нам привозить
3nm5vddmp4rq
3nm5vddmp4rq
вчера в 15:01
Рекламный баннер над входом в агентство
"Мы готовы всех продать, век свободы не видать!"
p72uchdsftyv
p72uchdsftyv
вчера в 14:51
Надо друга звать и работать в паре: пока Мамай поит клиента, Кокоша стулом сбивает спесь с его агента
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:48
Название агенства случайно не СТУЛ? كرسي...
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:48, ред.
Молодец, Мамай!
Нужно только хорошее название придумать твоему агентству.
Предлагаю назвать агентство: "Всё будет ништяк!"))
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:30
Агентство в Эмиратах звучит как то двояко.)))
Гость
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