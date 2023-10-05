Мамаев открыл футбольное агентство

Бывший полузащитник сборной России открыл футбольное агентство.

Я открыл агентство в Эмиратах, чтобы работать ещё и на европейском уровне. В Европе есть агентства, которые делают так: они получают авторизацию на трансфер игрока, ведут переговоры и, если сделка завершается успешно, получают комиссию. Если агентство не реализует запрос футболиста, то никаких финансовых историй у них быть не может. После сделки никаких финансовых взаимоотношений у футболиста и агентства также не происходит. Я считаю, что это на 100% правильно, такое сотрудничество взаимовыгодно и никто из него ничего не теряет. Поэтому у меня и появилось желание создать собственный проект параллельно моей академии. Проект долгосрочный, никуда не тороплюсь, поэтому со временем я приду к тому, как я это вижу. Я общаюсь с некоторыми игроками в России, хочется организовать возможность переговоров с европейскими клубами, чтобы ребята могли уезжать.

Пока я сильно не афишировал открытие агентства, потому что вся моя моральная и физическая нагрузка лежит на академии. У меня нет задачи совершить сделку только ради сделки и как можно скорее.

Мы получили лицензию только в июле. Мы находимся на стадии становления.