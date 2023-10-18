Дубль Месси принёс Аргентине победу над Перу в отборе на ЧМ-2026

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вчера, 08:21

Сборная Перу уступила команде Аргентины в матче 4-го тура отбора на чемпионат мира 2026 года (0:2).

Дубль во встрече оформил Лионель Месси, забив на 32-й и 42-й минуте.

Перу занимает 9-е место, имея в активе один балл. Аргентина лидирует, у команды 12 очков.