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Дубль Месси принёс Аргентине победу над Перу в отборе на ЧМ-2026

вчера, 08:21
ПеруЛоготип футбольный клуб Перу0 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Сборная Перу уступила команде Аргентины в матче 4-го тура отбора на чемпионат мира 2026 года (0:2).

Дубль во встрече оформил Лионель Месси, забив на 32-й и 42-й минуте.

Перу занимает 9-е место, имея в активе один балл. Аргентина лидирует, у команды 12 очков.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт ФИФА
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Все комментарии
амурец
амурец ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:23
Пример где я восхвалял Роналлу? Или что лишь бычто то брякнуть?
Elliada
Elliada ответ амурец (раскрыть)
вчера в 16:21
Вывод я сделал из того, что в каждом посте про Роналду ты его восхваляешь, а в каждом посте про Месси его оскорбляешь. Ну, конечно, ты считаешь себя нейтральным, как и все фанаты Роналду. Например, тот же "протон"
амурец
амурец ответ Agamaga........... (раскрыть)
вчера в 16:13
Ну да, Перу же топ сборная
амурец
амурец ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 16:12
Я что то говорил про гол с пенальти Лихтенштейну? Как то выразил свою рнакцию? Или когда нечего возразить фактам о неочемности Месси, переходим на другие темы?
амурец
амурец ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:07
Да логика, ессли не считаешь, что Месси великий, то ты фанат Роналду, да уж гениально
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:46
Да да да. В ЧМ сброд со всего мира участвует, а за всю почти столетнию историю турнира побеждали только сборные топ 5 европейских чемпионатов, и топ 2 южноамериканского чемпионата.
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 15:05
Поэтому ЧЕ у них намного круче, чем ЧМ, и такое начали писать после победы Аргентины над Францией 😀
Хотят придать значимости пустые голы в ворота любительских команд.
Elliada
Elliada ответ Fahrenheit_66 (раскрыть)
вчера в 15:02
Все ясно с тобой. Живешь в своей реальности. Если бы, по поводу первых двух пунктов, я бы еще поспорил, но после того, как прочитал, что ЧЕ круче ЧМ, уже не актуально. Спорить с человеком, который считает, что турнир, который может выиграть любая сборная (например, Греция 2004 или Италия 2021, которая на ЧМ пробиться не может), круче, чем турнир, дарующий величие, просто бессмысленно.
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 15:01
Роналду в борьбе ноги подставляет?) очень интересно.
Месси такие же голы забивал и Мадриду на последних секундах, и с центра поля бежал с мячом, забивал разные голы, что же никто не препятствовал? За гением не успевают. Поди помешай ему.
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:42
1,2. Я тебе капсом выделил слово РАБОТА. Работа нападающего забивать голы. Роналду делает это лучше всех. Почему лучших футболистов принято выбирать из напов я не знаю. Работать защитником сложнее.

Я тебе про игрока говорю, который два десятка лет играет. Ты мне, про последний год зачем-то пишешь. В 2023 от Роналду на пике уже мало что осталось. Ровно как и от Месси. Поклонники Роналду не говорят что он на данный момент лучший. Поклонники Месси опу рвут что очередной липовый ЗМ, Месси получит заслуженно.

3. Ну ты опять за свое, все перевернуть с ног на голову. В Европе тяжелее всего. И сам чемпионат ЧЕ круче, чем ЧМ.

А последнее к чему? Тренировка на показ мешает успешной работе???
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga........... (раскрыть)
вчера в 14:36
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Agamaga........... (раскрыть)
    вчера в 13:30
      Байкал-38.
      Байкал-38. ответ амурец (раскрыть)
      вчера в 13:25, ред.
      Понимаю твоё восхищение дублем Месси, ведь забить 22 команде мира (Перу) намного сложнее чем к примеру забивать командам с 48 (Словакия), 63 (Босния и Герцеговина ), 67 (Исландия), 85 (Люксембург), а 199 команде мира забил только с пенальти (Лихтенштейн).
      Кстати половина всех голов гея-нарцисса с пенальти.

      Искренне был удивлён твоей реакции, но гол с пенальти Лихтенштейну, наверное всё-таки намного круче!!!
      Бот зануда
      Бот зануда
      вчера в 13:20


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      Agamaga...........
      Agamaga........... ответ амурец (раскрыть)
      вчера в 12:24
      Ну, извините, нет у них там Люксембургов, Лихтенштейнов и Сан-Марин, на которых можно хорошую статистику делать. Вот и приходится трудиться со всякими Перу.
      Agamaga...........
      Agamaga........... ответ Grizly88 (раскрыть)
      вчера в 12:11
      И одним из слабых была Франция в финале 😀
      Agamaga...........
      Agamaga........... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 12:09
      Кто ему позволяет? Соперники стало быть получают своего рода удовольствие, когда им Месси забивает?
      Уровень безумия зашкаливает.
      Agamaga...........
      Agamaga........... ответ Fahrenheit_66 (раскрыть)
      вчера в 12:05
        Elliada
        Elliada ответ Fahrenheit_66 (раскрыть)
        вчера в 11:58
        1. Подход к работе? Ну и чем он лучше своего одногодки Модрича? Лука в свои 38 играет за Реал, а не в пустыни. Или Ибрагимовича, который в 38 играл за Милан?

        Посмотри на показатели Роналду. У него пробег за матч на уровне вратарей. Естественно, что он будет уставать меньше остальных. Не прессингует, не отрабатывает в защите, не идет в дриблинг, разучился бить штрафные. Вся его работа это бить пенальти и подставлять ногу или голову.

        2. Про силу соперников как раз в тему. За 2023 год он забил 40 голов, но при этом ни одного гола сильному сопернику, не выиграл ни одного трофея. Набивает статистику на слабых и пропадает с сильными. Какая польза клубу и сборной его голы? Думаешь, без него не смогли бы обыграть Люксембург и Боснию?

        3. В Европе набивать статистику легко. Напомни мне статистику Лукаку и Левандовски на турнирах??? Это просто смех, не говоря уже о трофеях. И принижать Марадону дело низкое.

        Все футболисты тренируются. Даже Месси. На одном таланте далеко не уедешь. Неймар и Роналдиньо тебе в пример. Просто они не делают это на показ, как Роналду. Весь день качает пресс и ноги для инстаграмма, но разучился бить штрафные.
        Elliada
        Elliada ответ амурец (раскрыть)
        вчера в 11:47
        Ты, как фанат Роналду, занижаешь достижение Месси.
        амурец
        амурец ответ Elliada (раскрыть)
        вчера в 11:25
        и при чём тут Роналду?
        амурец
        амурец ответ Catenaccio_86 (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 11:24
        и кто мой любимый?
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Дима Логинов (раскрыть)
        вчера в 11:08
        Только аргентинцу позволяют наносить удары из центра штрафной без препятствий,а Роналду всегда в борьбе решает.
        Месси проигрывает единоборства
        Fahrenheit_66
        Fahrenheit_66 ответ Elliada (раскрыть)
        вчера в 10:42, ред.
        1. Ты рассуждаешь о вещах в которых не смыслишь. Фанаты Роналду считают его лучшим за всю историю, не из-за его таланта, а из-за его подхода к РАБОТЕ. Из обычного игрока ВЫРОСТИ до такой звезды, этого не дано Месси по определению. Месси с пеленок уже гений футбольный.
        2. Вот как раз кол-во матчей это один из показателей. Пока большинство игроков мира вечно отдыхают перед/после сложных матчей, дабы от нагрузки не получить травму, машина Роналду рвет и мечет если его не выпустили с первых минут. Так как из-за его лучшего в мире подхода к РАБОТЕ, он способен играть в каждом матче.
        Про силу соперников и трофеи это вообще ложь. Просто с ног на голову вывернуто.
        3. Да Лукаку, Левандовский, и прочие Де Брюйны, и даже звезды второй величины лучше Марадоны. Марадона звезда своего времени. Перенеси его волшебным образом в наше время, и звать его никак на современных скоростях и нагрузках. П. С. в смысле он не просто меньше бы забивал чем Левандовский, а не факт что вообще бы забивал сколько-то заметное кол-во мячей.
        Elliada
        Elliada ответ de1-pier0 (раскрыть)
        вчера в 09:59
        Самое забавное, что фанаты Роналду считают его лучше Месси только потому, что он забил больше голов. При этом игнорируют количество матчей, количество пенальти, силу соперников, количество трофеев и индивидуальных наград. Для них, кто больше забил, тот король. Вот только есть неувязка в их мнении. Лукаку и Левандовски на уровне сборных забили больше Пеле и Марадоны. По их мнению, они тоже лучше признанных королей?
        de1-pier0
        de1-pier0
        вчера в 09:50
        Мои поздравления лучшей сборной мира,и лучшему футболистуу 21-века.106 мячей в Южной Америке,где футбол считают религией,где бьются до конца,за имя.Где нет Андоры..нет Лихтейштейнов..играй Месси за Португалию,у него сейчас было бы 200...давайте дальше наслаждаться игрой величайшего футболиста современности.Одним словом..ГЕНИЙ.
        НЕ ЭГО И СТ
        НЕ ЭГО И СТ
        вчера в 09:41
          Elliada
          Elliada ответ Grizly88 (раскрыть)
          вчера в 09:30
          Был разбор на спортсе. Месси как раз больше забивает сильным, нежели Роналду.
          Elliada
          Elliada ответ амурец (раскрыть)
          вчера в 09:29
          Куда там Месси с его дублем в ворота 22-й команде мира до Роналду, который забил с добивания и пенальти 63-й команде мира.
          Grizly88
          Grizly88 ответ Дима Логинов (раскрыть)
          вчера в 09:17
          Я не фанат этих двух , но Месси больше забивает слабым командам
          Гость
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