Дубль Месси принёс Аргентине победу над Перу в отборе на ЧМ-2026

Сборная Перу уступила команде Аргентины в матче 4-го тура отбора на чемпионат мира 2026 года (0:2).
Дубль во встрече оформил Лионель Месси, забив на 32-й и 42-й минуте.
Перу занимает 9-е место, имея в активе один балл. Аргентина лидирует, у команды 12 очков.
Пока ещё многие поклонники португальца и аргентинца спорят между собой, чей кумир сильнее, но совсем скоро оба этих игрока начнут смотреть футбол по телевизору. И тогда обе спорящие стороны будут скучать по той магии, как голы Месси в этой игре.
Пока ещё многие поклонники португальца и аргентинца спорят между собой, чей кумир сильнее, но совсем скоро оба этих игрока начнут смотреть футбол по телевизору. И тогда обе спорящие стороны будут скучать по той магии, как голы Месси в этой игре.
2. Вот как раз кол-во матчей это один из показателей. Пока большинство игроков мира вечно отдыхают перед/после сложных матчей, дабы от нагрузки не получить травму, машина Роналду рвет и мечет если его не выпустили с первых минут. Так как из-за его лучшего в мире подхода к РАБОТЕ, он способен играть в каждом матче.
Про силу соперников и трофеи это вообще ложь. Просто с ног на голову вывернуто.
3. Да Лукаку, Левандовский, и прочие Де Брюйны, и даже звезды второй величины лучше Марадоны. Марадона звезда своего времени. Перенеси его волшебным образом в наше время, и звать его никак на современных скоростях и нагрузках. П. С. в смысле он не просто меньше бы забивал чем Левандовский, а не факт что вообще бы забивал сколько-то заметное кол-во мячей.
2. Вот как раз кол-во матчей это один из показателей. Пока большинство игроков мира вечно отдыхают перед/после сложных матчей, дабы от нагрузки не получить травму, машина Роналду рвет и мечет если его не выпустили с первых минут. Так как из-за его лучшего в мире подхода к РАБОТЕ, он способен играть в каждом матче.
Про силу соперников и трофеи это вообще ложь. Просто с ног на голову вывернуто.
3. Да Лукаку, Левандовский, и прочие Де Брюйны, и даже звезды второй величины лучше Марадоны. Марадона звезда своего времени. Перенеси его волшебным образом в наше время, и звать его никак на современных скоростях и нагрузках. П. С. в смысле он не просто меньше бы забивал чем Левандовский, а не факт что вообще бы забивал сколько-то заметное кол-во мячей.