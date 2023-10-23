Оздоев оформил дубль за ПАОК, забив второй гол ударом через себя

ПАОК обыграл «Атромитос» в матче 8-го тура греческой Суперлиги (2:0).
Оба гола во встрече забил полузащитник Магомед Оздоев, эти мячи стали первыми для игрока в составе клуба из Салоников. Второй гол россиянин забил ударом через себя.
ПАОК обыграл «Атромитос» в матче 8-го тура греческой Суперлиги (2:0).
Оба гола во встрече забил полузащитник Магомед Оздоев, эти мячи стали первыми для игрока в составе клуба из Салоников. Второй гол россиянин забил ударом через себя.
https://www.youtube.com/watch?v=1s5eqtE0wLg