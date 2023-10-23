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Оздоев оформил дубль за ПАОК, забив второй гол ударом через себя

сегодня, 00:46
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)2 : 0Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)АтромитосМатч завершен

ПАОК обыграл «Атромитос» в матче 8-го тура греческой Суперлиги (2:0).

Оба гола во встрече забил полузащитник Магомед Оздоев, эти мячи стали первыми для игрока в составе клуба из Салоников. Второй гол россиянин забил ударом через себя.

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Все комментарии
INGUSH
INGUSH
сегодня в 10:48
Магомед забивает редко, но какие красавцы голы! Молодец. Трудяга он! Где бы не играл, выкладывается на все 100 и приносит много пользы команде!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:44
Нужна стабильность, что Оздоеву, что Головину, а не забивать, когда вдохновение приходит. Красивый второй гол. Редкий и необычный. Поздравляю.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 10:10
Головин и Оздоев принесли победу своим клубам синхронно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 09:57, ред.
Кто хочет посмотреть) А мне всегда нравился Мага своим трудолюбием, как и Кузяев.

VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:38
И у Оздоева дубль.Молодец!!!
de1-pier0
de1-pier0
сегодня в 09:32
Мои поздравления Магомед...хорошо что ушёл из бразильского поена.
Futurista
Futurista
сегодня в 09:28
zbpf86b8899z
zbpf86b8899z
сегодня в 07:50
Ждём теперь от Маги хет-трика
ОПС
ОПС
сегодня в 07:47
Это ж здорово! Как говорится, показал себя. Пусть греки аплодируют.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:04
Выстрелили дублями в разных чемпионатах...
kazakoff
kazakoff
сегодня в 06:56
Мага красава, продолжай в том же духе
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:09
Старый конь борозды не портит
adekvat
adekvat
сегодня в 04:38
Пошла жара приятно, понятно что не всегда он будет забивать.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:09
Вот и прорвало наших пацанов, по два мяча уже кладут за матч . Удачи вам ребятушки !
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:14
Мага жжёт... Ну ладно дубль - понятно, но что бы через себя с его казалось бы не складной фигурой - удивил!!! Что тут скажешь - молодец!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 01:13
Отличная работа, уверен, что этот дубль придаст уверенности в своих силах и повлияет положительно на борьбу за место в основе.
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