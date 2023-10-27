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«Ювентус» в ближайшее время намерен продлить контракты с Локателли и Ругани

вчера, 19:50

«Ювентус» хочет сохранить в команде полузащитника Мануэля Локателли и защитника Даниэле Ругани.

Сообщается, что в клубе работают над продлением контрактов с игроками, на ближайшее время запланированы встречи с агентами футболистов. Новое соглашение с Локателли будет рассчитано до 30 июня 2028 года с повышением зарплаты до 3,5 млн евро за сезон плюс бонусы.

В случае с Ругани рассматривается вариант нового договора до 30 июня 2026-го с возможностью продления ещё на один год, при этом он заработает за три сезона 2,5 млн.

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Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:57
Отличное решение,оба ещё пригодятся клубу !
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