Переговоры Осимхена о новом контракте с «Наполи» зашли в тупик

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вчера, 11:00

Нападающий может покинуть «Наполи».

Переговоры нигерийца о новом контракте с неаполитанским клубом зашли в тупик. Текущее соглашение игрока рассчитано до лета 2025 года.

За ситуацией с контрактом Осимхена следят «Челси» и «Ливерпуль». Обе команды хотят попробовать подписать нападающего летом 2024-го.