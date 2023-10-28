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Переговоры Осимхена о новом контракте с «Наполи» зашли в тупик

вчера, 11:00

Нападающий Виктор Осимхен может покинуть «Наполи».

Переговоры нигерийца о новом контракте с неаполитанским клубом зашли в тупик. Текущее соглашение игрока рассчитано до лета 2025 года.

За ситуацией с контрактом Осимхена следят «Челси» и «Ливерпуль». Обе команды хотят попробовать подписать нападающего летом 2024-го.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 04:58
Хороший страйкер. Хотел бы его видеть в Реале если Холанда подписать не получится.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:45
Бонус и моральную компенсацию за троллинг в тик-токе в студию!
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:52, ред.
Понятное дело, что для Наполи это очень важный игрок, но раз Виктор не горит желанием продлевать контракт с клубом, то нет смысла тянуть и уговаривать его, лучше максимально быстро слить его, пока цена на игрока на пике!

Думаю не только Ливерпуль и Челси будут заинтересованны в нем, возможно и другие клубы из АПЛ также будут заинтересованны в нем, плюс, если Мбаппе покинет ПСЖ, то и французы (а точнее катарские шейхи) пойдут за игроком, если же Мбаппе останется в Париже, то тогда Мадридскому Реалу будет нужен вариант в нападение, и Виктор будет тоже целью испанцев.

Так что лето будет жарким и Де Лаурентис выжмет максимум с продажи Осимхена.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:46
Ну в Челси ему точно делать нечего, а вот в Ливере думаю сможет заиграть.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:05
В Ливерпуль вместо Салаха, которого арабы перетягивают к себе.
ОПС
ОПС
вчера в 11:47
Без работы не останется. Уже покупатели стоят с раскрытыми кошельками.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 11:36
Срочно нужно продавать его, а то в цене упадёт!
Не хочет играть за Наполи, пусть проваливает!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:30
То конфликты у него, то контракт не хочет продлевать, явно уже лыжи навострил куда-то
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:02
Не нравятся условия контракта,надо увеличить сумму!
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