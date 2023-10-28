Переговоры Осимхена о новом контракте с «Наполи» зашли в тупик

Нападающий Виктор Осимхен может покинуть «Наполи».
Переговоры нигерийца о новом контракте с неаполитанским клубом зашли в тупик. Текущее соглашение игрока рассчитано до лета 2025 года.
За ситуацией с контрактом Осимхена следят «Челси» и «Ливерпуль». Обе команды хотят попробовать подписать нападающего летом 2024-го.
Думаю не только Ливерпуль и Челси будут заинтересованны в нем, возможно и другие клубы из АПЛ также будут заинтересованны в нем, плюс, если Мбаппе покинет ПСЖ, то и французы (а точнее катарские шейхи) пойдут за игроком, если же Мбаппе останется в Париже, то тогда Мадридскому Реалу будет нужен вариант в нападение, и Виктор будет тоже целью испанцев.
Так что лето будет жарким и Де Лаурентис выжмет максимум с продажи Осимхена.
Думаю не только Ливерпуль и Челси будут заинтересованны в нем, возможно и другие клубы из АПЛ также будут заинтересованны в нем, плюс, если Мбаппе покинет ПСЖ, то и французы (а точнее катарские шейхи) пойдут за игроком, если же Мбаппе останется в Париже, то тогда Мадридскому Реалу будет нужен вариант в нападение, и Виктор будет тоже целью испанцев.
Так что лето будет жарким и Де Лаурентис выжмет максимум с продажи Осимхена.